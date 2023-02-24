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Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска с Украины
Документ поддержала 141 страна, семь выступили против, 32 воздержались undefined
Новости

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска с Украины

Документ поддержала 141 страна, семь выступили против, 32 воздержались

Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию, которая посвящена годовщине начала спецоперации РФ на Украине. Российская сторона назвала эту резолюцию «вредоносной» и «однобокой». Проект документа предложил Киев и его союзники. 


Среди стран, которые выступили против принятия резолюции, — Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея. Среди воздержавшихся — Китай, Индия, Армения, Казахстан и Иран. 


Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что резолюция не будет способствовать переходу к «мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом». Он назвал документ однобоким и оторванным от реальности.


14 ноября 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую возмещение Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России». Документ поддержали 94 страны.


Против резолюции выступили 14 стран: Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия. Еще 73 государства воздержались от голосования.

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Украина, США и некоторые страны ЕС проголосовали в ООН против российской резолюции по «борьбе с героизацией нацизма»

Однако документ был поддержан 120 государствами 16 декабря 2022
Dailystorm - Украина, США и некоторые страны ЕС проголосовали в ООН против российской резолюции по «борьбе с героизацией нацизма»
#резолюция #оон #украина #генассамблея оон
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