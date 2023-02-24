Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска с Украины

Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию, которая посвящена годовщине начала спецоперации РФ на Украине. Российская сторона назвала эту резолюцию «вредоносной» и «однобокой». Проект документа предложил Киев и его союзники.





Среди стран, которые выступили против принятия резолюции, — Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея. Среди воздержавшихся — Китай, Индия, Армения, Казахстан и Иран.





Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что резолюция не будет способствовать переходу к «мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом». Он назвал документ однобоким и оторванным от реальности.





14 ноября 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую возмещение Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России». Документ поддержали 94 страны.





Против резолюции выступили 14 стран: Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия. Еще 73 государства воздержались от голосования.