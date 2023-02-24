Новости
Новости
St
Британия ввела санкции против руководства «Газпрома», «Росатома», «Ростеха» и четырех банков
Новые ограничения коснутся 92 физических и юридических лиц undefined
Новости

Британия ввела санкции против руководства «Газпрома», «Росатома», «Ростеха» и четырех банков

Новые ограничения коснутся 92 физических и юридических лиц

Власти Великобритании объявили о новых санкциях против российских предприятий и физических лиц. В частности, рестрикции введены в отношении «Росатома», а также руководителей оборонных компаний «Ростеха» и «Алмаз-Антей». Под санкциями также оказались МТС-банк, банк «Санкт-Петербург», «УралСиб» и «Зенит».


В «черный список» Лондона внесены гендиректор оператора газопровода Nord Stream 2 и бывший член совета директоров «Транснефти» и «Роснефти» Маттиас Варниг, мать олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Любовь Кабаева, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, гендиректор «Газпромэкспорта» и зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова, глава Минцифры России Максут Шадаев.


Также под санкции подпали гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский и восемь руководителей компании, гендиректор «Алмаз-Антей» Яна Новикова и 34 руководителя «Ростеха» и «Алмаз-Антей». 


Кроме того, Великобритания запретила поставлять в Россию авиационные детали и радиоаппаратуру. Лондон также ввел санкции против руководителей иранской государственной компании Qods Aviation Industry. Британские власти подозревают их в сотрудничестве с Российской армией. 


Ранее стало известно, что санкционный список расширила и Австралия. Власти включили в него 90 физических лиц. Ограничения коснулись сотрудников ЦИК, военных, российских министров и губернаторов, а также 40 юридических лиц. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Нуланд: США представят новый пакет санкций против России 24 февраля

Также будет усилено давление на китайские компании, подчеркнула заместитель госсекретаря 23 февраля 2023
Dailystorm - Нуланд: США представят новый пакет санкций против России 24 февраля
#санкции #украина #санкции против россии #великобритания
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»