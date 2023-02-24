Британия ввела санкции против руководства «Газпрома», «Росатома», «Ростеха» и четырех банков

Власти Великобритании объявили о новых санкциях против российских предприятий и физических лиц. В частности, рестрикции введены в отношении «Росатома», а также руководителей оборонных компаний «Ростеха» и «Алмаз-Антей». Под санкциями также оказались МТС-банк, банк «Санкт-Петербург», «УралСиб» и «Зенит».





В «черный список» Лондона внесены гендиректор оператора газопровода Nord Stream 2 и бывший член совета директоров «Транснефти» и «Роснефти» Маттиас Варниг, мать олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Любовь Кабаева, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, гендиректор «Газпромэкспорта» и зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова, глава Минцифры России Максут Шадаев.





Также под санкции подпали гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский и восемь руководителей компании, гендиректор «Алмаз-Антей» Яна Новикова и 34 руководителя «Ростеха» и «Алмаз-Антей».





Кроме того, Великобритания запретила поставлять в Россию авиационные детали и радиоаппаратуру. Лондон также ввел санкции против руководителей иранской государственной компании Qods Aviation Industry. Британские власти подозревают их в сотрудничестве с Российской армией.





Ранее стало известно, что санкционный список расширила и Австралия. Власти включили в него 90 физических лиц. Ограничения коснулись сотрудников ЦИК, военных, российских министров и губернаторов, а также 40 юридических лиц.