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Медведев призвал в случае необходимости отодвинуть угрозы России до границ Польши
Он отметил, что уже год военнослужащие РФ «восстанавливают порядок, мир и справедливость» undefined
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Медведев призвал в случае необходимости отодвинуть угрозы России до границ Польши

Он отметил, что уже год военнослужащие РФ «восстанавливают порядок, мир и справедливость»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что важно достичь всех целей спецоперации на Украине и отодвинуть границы угрозы России как можно дальше. 


«Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам», — написал Медведев в Telegram.


Он предположил, что если этого не сделать, то «в будущем припертые к стенке распоясавшимися в очередной раз бандеровцами власти остатков Украины снова» начнут «провоцировать мировой конфликт». 


Медведев также описал вариант возможного развития событий после того, как Россия «достигнет победы, вернет свои территории и надежно защитит своих людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов». Вслед за этим настанет время «тяжелых и нервных» переговоров, на которых решение будет принимать не Киев, а Вашингтон.


20 февраля Медведев заявил, что президент США Джо Байден обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба, однако это не поможет Украине победить в конфликте. Так он прокомментировал визит американского лидера в Киев.

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Dailystorm - Байден под звуки воздушной тревоги прогулялся с Зеленским по Михайловской площади в Киеве
#украина #спецоперация #специальная военная операция #медведев
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