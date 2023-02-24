Губернатор Белгородской области Гладков госпитализирован с отравлением

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был госпитализирован с пищевым отравлением. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источники, а также газета «Известия».





«Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Ближайшие несколько дней он проведет под наблюдением медиков», — говорится в сообщении.





Подчеркивается, что жизни главы региона заболевание не угрожает. Другие подробности о состоянии Гладкова неизвестны.





В Telegram-канале Гладкова последний пост был опубликован вечером 23 февраля. В нем губернатор проинформировал об обстреле в одном из сел региона.





Позже Гладков опубликовал новый пост в Telegram-канале. Он поблагодарил всех за поддержку и заявил, что не хотел сообщать о своем плохом самочувствии.





«Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы — некогда болеть», — написал губернатор.





Вячеслав Гладков занял пост главы Белгородской области 27 сентября 2021 года, обязанности губернатора он исполнял с 18 ноября 2020 года. Является членом партии «Единая Россия».