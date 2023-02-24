Польша отправит первые танки Leopard 2 на Украину 24 февраля

Польша заявила об отправке первой партии танков Leopard 2 на Украину 24 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.





По данным агентства, объявить начало поставок военной техники намерен премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Сообщается, что ради этого он приехал в Киев, где уже встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.