В Сети появились кадры задержания мужчины, ранившего сотрудника ОМОНа в Петербурге

Мужчину, открывшего стрельбу в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге задержали. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета России.
«24 февраля 2023 года вблизи входа в метро на станцию «Гостиный двор» мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в сообщении.
По информации Telegram-канала «112», нападавший — 50-летний гражданин Узбекистана Тигран Хачикян. В Сети опубликовали видео того момента, как силовики задерживают мужчину.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили, что наградят раненого сотрудника.