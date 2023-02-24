В Сети появились кадры задержания мужчины, ранившего сотрудника ОМОНа в Петербурге

«24 февраля 2023 года вблизи входа в метро на станцию «Гостиный двор» мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в сообщении.





По информации Telegram-канала «112», нападавший — 50-летний гражданин Узбекистана Тигран Хачикян. В Сети опубликовали видео того момента, как силовики задерживают мужчину.