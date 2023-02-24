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В Сети появились кадры задержания мужчины, ранившего сотрудника ОМОНа в Петербурге
У пострадавшего зафиксированы множественные раны живота, спины и таза undefined
Новости

В Сети появились кадры задержания мужчины, ранившего сотрудника ОМОНа в Петербурге

У пострадавшего зафиксированы множественные раны живота, спины и таза

Мужчину, открывшего стрельбу в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге задержали. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета России. 

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«24 февраля 2023 года вблизи входа в метро на станцию «Гостиный двор» мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в сообщении.


По информации Telegram-канала «112», нападавший — 50-летний гражданин Узбекистана Тигран Хачикян. В Сети опубликовали видео того момента, как силовики задерживают мужчину.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. 


В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили, что наградят раненого сотрудника. 

#санкт-петербург #росгвардия #омон #нападение
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