В Министерстве обороны РФ сообщили, что группировка войск нанесла удар по скоплению украинских военных на Донецком направлении. По данным ведомства, было уничтожено около 240 военнослужащих.





«На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения», — заявили в ведомстве.





Также было ликвидировано два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44 и одну артиллерийскую систему М777, пояснили в Минобороны.





Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила свыше 80 украинских военных, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган» и прочие вооружения.





На Купянском направлении было ликвидировано более 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две гаубицы.