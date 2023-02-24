Польша отправила на Украину первые танки Leopard

Министр национальной обороны и вице-премьер Польши Мариуш Блащак на заседании Совета национальной безопасности республики заявил, что Варшава уже отправила на Украину первые танки Leopard 2.





«Первые польские танки Leopard уже прибыли на Украину», — приводит слова министра Radio ZET.





Ранее 24 февраля в Киев приехал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий и встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Позже он подтвердил слова вице-премьера о том, что танки уже доставлены.





12 февраля президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине в том случае, если западные союзники не передадут Киеву вооружения в ближайшее время.