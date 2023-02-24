Новости
Новости
St
На фестивале «Московская Масленица» можно отведать горячих блинов
Также есть прекрасная возможность повеселиться и провести время с родными и близкими, и даже покататься на коньках undefined
Новости

На фестивале «Московская Масленица» можно отведать горячих блинов

Также есть прекрасная возможность повеселиться и провести время с родными и близкими, и даже покататься на коньках

С 17 по 26 февраля в городе проходит фестиваль «Московская Масленица» в рамках проекта «Московские сезоны». На улице Адмирала Руднева работает фестивальная площадка, где развлечения найдутся для всех. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Дети могут бесплатно кататься на карусели, родители — посещать интересные мастер-классы или просто сделать фотографии. Для любителей активного отдыха есть каток с прокатом коньков. Приятная атмосфера праздника не оставит равнодушным никого.


Масленица — любимый всеми праздник, который отмечается перед Великим постом и символизирует собой скорый приход весны. Он сочетает в себе и современность, и дохристианские обряды. Наши предки уделяли масленичной неделе большое значение. В это время принято радоваться, веселиться и гулять, накрывать богатый стол, жечь чучело и состязаться в ловкости и силе. 


Ну и что за Масленица без блинов, поистине традиционного для этого праздника блюда? Здесь они на любой вкус. Из свежих продуктов блинчики приготовят прямо при вас. А еще можно попробовать ароматный и сочный шашлык. 


На площадке фестиваля «Московская Масленица» каждая семья может отлично провести выходной, зарядиться здоровьем и отличным настроением. Все подробности вы можете узнать на сайте «Московских сезонов».

#москва #масленица #праздник
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»