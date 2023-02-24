На фестивале «Московская Масленица» можно отведать горячих блинов

Дети могут бесплатно кататься на карусели, родители — посещать интересные мастер-классы или просто сделать фотографии. Для любителей активного отдыха есть каток с прокатом коньков. Приятная атмосфера праздника не оставит равнодушным никого.





Масленица — любимый всеми праздник, который отмечается перед Великим постом и символизирует собой скорый приход весны. Он сочетает в себе и современность, и дохристианские обряды. Наши предки уделяли масленичной неделе большое значение. В это время принято радоваться, веселиться и гулять, накрывать богатый стол, жечь чучело и состязаться в ловкости и силе.





Ну и что за Масленица без блинов, поистине традиционного для этого праздника блюда? Здесь они на любой вкус. Из свежих продуктов блинчики приготовят прямо при вас. А еще можно попробовать ароматный и сочный шашлык.





На площадке фестиваля «Московская Масленица» каждая семья может отлично провести выходной, зарядиться здоровьем и отличным настроением. Все подробности вы можете узнать на сайте «Московских сезонов».