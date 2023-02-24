США ввели новые санкции против российских министров, банков и телеведущей Скабеевой

Министерство финансов США ввело очередной пакет санкций против российских предприятий металлургического сектора и горной промышленности. Рестрикции коснулись 10 глав министерств, такое же количество банков, технопарк «Сколково» и журналистка ВГТРК Ольга Скабеева.





Под санкции Минфина США подпали «Московский кредитный банк», Ланта-Банк, Металлинвестбанк, МТС Банк, банк «Левобережный», банк Санкт-Петербург, банк «Приморье», «СДМ-Банк», «Уральский банк реконструкции и развития», Уралсиб, банк «Зенит».





Также с 10 марта США вводят 200%-ную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России. В черном списке оказались Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ООО «Металлург-Туламаш» и другие организации.





Под новые санкции США подпали 10 российских министров, среди них глава Минэнерго Николай Шульгинов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, министр труда и соцзащиты Антон Котяков и глава МЧС Александр Куренков.





Кроме того, Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 1219 представителей ВС РФ.





Ранее 24 февраля Белый дом заявил о введении США новых санкций против 200 российских физлиц и компаний.