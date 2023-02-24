Новости
Новости
St
США ввели новые санкции против российских министров, банков и телеведущей Скабеевой
Всего ограничения затронули 22 физических и 83 юридических лица undefined
Новости

США ввели новые санкции против российских министров, банков и телеведущей Скабеевой

Всего ограничения затронули 22 физических и 83 юридических лица

Министерство финансов США ввело очередной пакет санкций против российских предприятий металлургического сектора и горной промышленности. Рестрикции коснулись 10 глав министерств, такое же количество банков, технопарк «Сколково» и журналистка ВГТРК Ольга Скабеева.


Под санкции Минфина США подпали «Московский кредитный банк», Ланта-Банк, Металлинвестбанк, МТС Банк, банк «Левобережный», банк Санкт-Петербург, банк «Приморье», «СДМ-Банк», «Уральский банк реконструкции и развития», Уралсиб, банк «Зенит».


Также с 10 марта США вводят 200%-ную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России. В черном списке оказались Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ООО «Металлург-Туламаш» и другие организации.


Под новые санкции США подпали 10 российских министров, среди них глава Минэнерго Николай Шульгинов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, министр труда и соцзащиты Антон Котяков и глава МЧС Александр Куренков. 


Кроме того, Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 1219 представителей ВС РФ.


Ранее 24 февраля Белый дом заявил о введении США новых санкций против 200 российских физлиц и компаний.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Британия ввела санкции против руководства «Газпрома», «Росатома», «Ростеха» и четырех банков

Новые ограничения коснутся 92 физических и юридических лиц 24 февраля 2023
Dailystorm - Британия ввела санкции против руководства «Газпрома», «Росатома», «Ростеха» и четырех банков
#санкции против россии #сша #госдепартамент #санкции #скабеева
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»