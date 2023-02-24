Путин предоставил российское гражданство журналисту из Франции и двум бразильским футболистам

Президент России Владимир Путин своим указом постановил принять в гражданство РФ 34 человека, в том числе бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо и французского журналиста Адриана Боке.





Отмечается, что тем же указом глава государства утвердил выход из российского гражданства четырех человек.





Согласно информации издания «Чемпионат», 25-летний Малком играет за «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к этой же команде в 2021 году.





В 2022 году журналист и бывший военный из Франции Адриан Боке подал заявление на получение гражданства и политического убежища в России. На родине он подвергся уголовному преследованию.