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Путин предоставил российское гражданство журналисту из Франции и двум бразильским футболистам
Согласно этому же указу, четыре человека вышли из гражданства РФ undefined
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Путин предоставил российское гражданство журналисту из Франции и двум бразильским футболистам

Согласно этому же указу, четыре человека вышли из гражданства РФ

Президент России Владимир Путин своим указом постановил принять в гражданство РФ 34 человека, в том числе бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо и французского журналиста Адриана Боке. 


Отмечается, что тем же указом глава государства утвердил выход из российского гражданства четырех человек.


Согласно информации издания «Чемпионат», 25-летний Малком играет за «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к этой же команде в 2021 году.


В 2022 году журналист и бывший военный из Франции Адриан Боке подал заявление на получение гражданства и политического убежища в России. На родине он подвергся уголовному преследованию. 

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Орейро поблагодарила Россию за выданный ей паспорт

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство певице и ее сыну 25 октября 26 октября 2021
Dailystorm - Орейро поблагодарила Россию за выданный ей паспорт
#владимир путин #футболист #гражданство
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