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Боррель заявил, что предложения Китая по Украине не являются мирным планом
Дипломат назвал эти положения «документом о позиции» undefined
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Боррель заявил, что предложения Китая по Украине не являются мирным планом

Дипломат назвал эти положения «документом о позиции»

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что не считает опубликованные Китаем предложения по урегулированию на Украине мирным планом.


«Я не называю это мирным планом, это документ о позиции», — сказал он перед заседанием Совбеза ООН по Украине.


Обнародованные официальным Пекином пункты по преодолению конфликта на Украине вызвали широкое обсуждение в Европе и США. Так президент Польши Анджей Дуда допустил, что предложения китайских дипломатов могут стать путем к миру. 


Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала изучить план, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к Пекину «нет большого доверия».


Утром 24 февраля МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, отказаться от односторонних санкций, а также возобновить переговоры. 


Официальный Пекин также заявил, что необходимо отказаться «от менталитета холодной войны», и принципа, когда «безопасность одной страны обеспечивается за счет других». 

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Китай опубликовал свой официальный план по разрешению конфликта на Украине

Пекин предлагает придерживаться 12 пунктов 24 февраля 2023
Dailystorm - Китай опубликовал свой официальный план по разрешению конфликта на Украине
#украина #китай #евросоюз #кнр
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