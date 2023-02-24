Боррель заявил, что предложения Китая по Украине не являются мирным планом

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что не считает опубликованные Китаем предложения по урегулированию на Украине мирным планом.





«Я не называю это мирным планом, это документ о позиции», — сказал он перед заседанием Совбеза ООН по Украине.





Обнародованные официальным Пекином пункты по преодолению конфликта на Украине вызвали широкое обсуждение в Европе и США. Так президент Польши Анджей Дуда допустил, что предложения китайских дипломатов могут стать путем к миру.





Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала изучить план, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к Пекину «нет большого доверия».





Утром 24 февраля МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, отказаться от односторонних санкций, а также возобновить переговоры.





Официальный Пекин также заявил, что необходимо отказаться «от менталитета холодной войны», и принципа, когда «безопасность одной страны обеспечивается за счет других».