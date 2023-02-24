Глава Мурманской области Чибис высказался о включении его в санкционный список США

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал новость о внесении своего имени в черный список Вашингтона. По его словам, это доказывает, что российские власти «все делают правильно».





«Очередные санкции лишь доказывают, что мы все правильно делаем. Россия — великая держава! Работаем дальше. Пусть боятся», — цитирует губернатора его пресс-служба.





24 февраля Госдепартамент США расширил антироссийские санкции. Под новые ограничения подпали 40 российских губернаторов и глав республик.





В их числе глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.





Ограничения введены и против главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, Бату Хасикова (Калмыкия), Владислава Ховалыга (Тува) и других руководителей.