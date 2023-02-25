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Байден допустил, что Украина не сможет сразу вернуть Крым
По его словам, переходу полуострова под контроль Киева может предшествовать переходный период undefined
Новости

Байден допустил, что Украина не сможет сразу вернуть Крым

По его словам, переходу полуострова под контроль Киева может предшествовать переходный период

Украина должна сама решить, как закончить конфликт с Россией, но сразу вернуть Крым у нее может не получиться, заявил президент США Джо Байден. По его словам, возвращению полуострова под контроль Киева может предшествовать переходный период.


«Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу», сказал американский лидер в интервью телеканалу ABC (цитата по РИА Новости).


Байден также указал, что Соединенные Штаты должны создать для украинской армии условия, при которых она сможет вести наступление весной и летом 2023 года.

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Навальный призвал восстановить границы Украины и России на 1991 год

Оппозиционер ранее на примере бутерброда отмечал, что Крым больше никогда в обозримом будущем не войдет в состав Украины 20 февраля 2023
Dailystorm - Навальный призвал восстановить границы Украины и России на 1991 год

Крым вошел в состав России в 2014 году. Москва называет вопрос принадлежности полуострова закрытым, Киев неоднократно обещал вернуть территорию. Так, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к ведению боевых действий за Крым.

#крым #байден #сша #специальная военная операция #украина #рф
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