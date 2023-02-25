Байден допустил, что Украина не сможет сразу вернуть Крым

Украина должна сама решить, как закончить конфликт с Россией, но сразу вернуть Крым у нее может не получиться, заявил президент США Джо Байден. По его словам, возвращению полуострова под контроль Киева может предшествовать переходный период.





«Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу», — сказал американский лидер в интервью телеканалу ABC (цитата по РИА Новости).





Байден также указал, что Соединенные Штаты должны создать для украинской армии условия, при которых она сможет вести наступление весной и летом 2023 года.