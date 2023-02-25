Арестович предупредил, что Украину ждет новый голодомор при ложном пути развития после СВО

После окончания конфликта Украину ждет новая угроза — потерять время и пойти и по ложному пути развития, заявил бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович. По его словам, на Украине набирает силу «идейный конфликт на историческом пути».





Несмотря на нынешний конфликт, украинский народ «вытащил счастливый билет» и сам может свой путь на годы и века, написал Арестович в своем Telegram-канале: «Какую Украину мы хотим строить: свободную, открытую, многокультурную, волевую, креативную или закрытую и моноэтническую?»





«Другая не сможет расцветать и существовать долго. Пробы уже были 100 лет назад. Результат известен — потеря государственности, голодомор и репрессии. Новые попытки будут иметь схожие последствия», — добавил бывший советник офиса украинского президента.





По его словам, негативных последствий можно будет избежать, если выбрать путь «объединения всех украинцев и открытости к различным культурам человечества».





Голодомор — массовый голод на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах. По оценкам Института истории Украины, в результате голодомора погибли 3,9 миллиона человек. Более 20 стран признали голод в советской Украине геноцидом.