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Медведев заявил, что Россия «разобрала по винтику» вражеское вооружение на Украине и извлекла много пользы
Он также выразил мнение, что Запад «сдаст в утиль» Украину, как всегда поступал со своими «сукиными сынами» undefined
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Медведев заявил, что Россия «разобрала по винтику» вражеское вооружение на Украине и извлекла много пользы

Он также выразил мнение, что Запад «сдаст в утиль» Украину, как всегда поступал со своими «сукиными сынами»

Вооружение противника, взятое в качестве трофеев на Украине, изучили в российских военных конструкторских бюро, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, специалисты извлекли много пользы из захваченных образцов вооружения.


«Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного — опыт противника обратили себе на пользу», — заявил Медведев.


По словам зампреда Совбеза, «киевские фантазеры», утверждавшие, что у России закончились ракеты или остановилось оборонное производство, убедились в обратном и «до сих пор не могут отойти от шока». РФ не просто расширяет производство вооружений, но и внедряет новейшие технологии, написал Медведев в статье для журнала «Национальная оборона». Он поблагодарил работников российского оборонно-промышленного комплекса.


В годовщину СВО Медведев привел исторические сравнения: в 1941-1942 годах поле поражения гитлеровских войск под Москвой советская армия перешла в контрнаступление, начав путь к победе, в феврале 2022-го России «пришлось дать бой неофашизму». В феврале 2023 года Россия также отметила победу СССР в Сталинградской битве, после которого разгром гитлеровской Германии стал неизбежностью, и сегодня ей противостоит «целая империя разнообразных врагов», указал Медведев. По его словам, это «украинские и европейские неофашисты», США, прочие страны Запада, всего около 50 государств.


«Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно», — написал зампред российского Совбеза.


Он также заявил, что Запад за ненадобностью «сдаст в утиль» Украину: «Именно так Запад всегда и поступал даже со своими любимыми «сукиными сынами». Киевские деятели этого, похоже, пока до конца и не осознали. Но что с них взять — разум их сильной стороной не был никогда».


По словам Медведева, за время СВО Украина получила от США достаточно военной помощи, чтобы максимально затянуть боевые действия, при этом Запад не собирается вступать в открытый конфликт с Россией. Москва обладает ядерным потенциалом, и он является самым мощным сдерживающим фактором для «особо горячих голов при погонах натовского образца», отметил зампред Совбеза. Он также указал, что Россия самодостаточна, у нее, в отличие от Украины, нет «шефов».


По мнению Медведева, сейчас главное — «сохранить дух гражданского единения», который наблюдается в российском обществе в противовес всем вызовам и угрозам. Необходимо перейти к «нормальной жизни», ориентированной прежде всего на созидание, обеспечить благополучие жителям новых территорий в составе РФ, укрепить сотрудничество со странами-партнерами, делать все для установления многополярного мира, заключил он.

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Медведев призвал в случае необходимости отодвинуть угрозы России до границ Польши

Он отметил, что уже год военнослужащие РФ «восстанавливают порядок, мир и справедливость» 24 февраля 2023
Dailystorm - Медведев призвал в случае необходимости отодвинуть угрозы России до границ Польши

22 февраля Медведев заявил, что Россию «порвут на части», если она остановит военную операцию на Украине. Если США перестанут поставлять оружие Киеву, конфликт закончится, уверен он.

#украина #специальная военная операция #медведев #рф
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