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«Нас хотят разрубить»: Лукашенко ответил на слухи о планах России поглотить Белоруссию к 2030 году
Он отметил, что Белоруссия является независимым государством undefined
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«Нас хотят разрубить»: Лукашенко ответил на слухи о планах России поглотить Белоруссию к 2030 году

Он отметил, что Белоруссия является независимым государством

Белоруссия является суверенным государством, это неизменная позиция, заявил президент республики Александр Лукашенко. Так он отреагировал на недавние утверждения СМИ о том, что Россия планировала поглотить Белоруссию к 2030 году.


«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — сказал Лукашенко журналистам. По его словам, президент России Владимир Путин так же понимает эти вопросы.


Белорусский лидер указал, что у Москвы и Минска есть свои стратегии. Российская стратегия в отношении Белоруссии заключается в том, чтобы жить с соседней республикой «как со своими братьями, в мире и дружбе», сказал он. Лукашенко добавил, что «полностью варится в этом котле и участвует в этом», его слова приводит агентство БелТА.


20 февраля центр «Досье» опубликовал расследование, в котором утверждается, что в 2021 году российские власти разработали стратегию по поглощению Белоруссии. Согласно публикации, к 2030 году РФ планировала постепенно усилить влияние в Белоруссии: сформировать пророссийские настроения, в том числе среди элиты, расширить свое военное присутствие, обеспечить верховенство русского языка над белорусским и реализовать другие меры. Как говорится в материале центра «Досье», документ «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении» получили и другие СМИ.


Посол России в Великобритании Андрей Келин опроверг данные о возможных планах Москвы поглотить Белоруссию. По его словам, выпущенное расследование — «гипотетические идеи, берущиеся из ниоткуда».

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Военное сотрудничество, сфера безопасности и IT: о чем говорят на встрече Путин и Лукашенко

Политики также планируют обсудить взаимодействие в рамках Союзного государства 17 февраля 2023
Dailystorm - Военное сотрудничество, сфера безопасности и IT: о чем говорят на встрече Путин и Лукашенко

В конце января Лукашенко заявил, что попытки Запада «удушить» Россию и Белоруссию «фактически провалились». По его словам, об этом свидетельствует динамика торговли между двумя странами.

#белоруссия #лукашенко #рф #путин
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