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Welt am Sonntag: Германия хочет построить газопровод из оставшихся труб «Северного потока — 2»
Сейчас материалы, которые можно было бы использовать для создания трубопровода, хранятся на острове Рюген undefined
Новости

Welt am Sonntag: Германия хочет построить газопровод из оставшихся труб «Северного потока — 2»

Сейчас материалы, которые можно было бы использовать для создания трубопровода, хранятся на острове Рюген

Правительство ФРГ ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке более 3000 труб, которые не были использованы при строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.


Неиспользованные трубы хранятся в порту Мукран на острове Рюген. Немецкие власти планируют использовать оставшиеся материалы для строительства трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) длиной около 40 километров. Он должен соединить терминал по приему СПГ, который построить недалеко от Рюгена, с общиной Лубмин, пишет Welt am Sonntag.


В Минэкономики Германии не ответили на запрос издания, в Nord Stream 2 заявили, что принципиально не предоставляют информацию о коммерческих сделках.


Как указывает газета, запланированная сделка по покупке неиспользованных труб от «Северного потока — 2» может сложной с юридической точки зрения, поскольку Nord Stream 2 принадлежит «Газпрому».

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Журналист Херш, заявивший о диверсии США на «Северных потоках», отказался давать показания перед Конгрессом

Репортер отметил, что это не его работа, он всего лишь занимается расследованиями 21 февраля 2023
Dailystorm - Журналист Херш, заявивший о диверсии США на «Северных потоках», отказался давать показания перед Конгрессом

«Северный поток — 2» проходит из России в Германию через Балтийское море. Строительство газопровода началось в 2018 году и завершилось через три года. В конце сентября 2022 года на газопроводе произошла диверсия, он стал непригоден для транспортировки топлива. Тогда же случилась диверсия на газопроводе «Северный поток».


В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что оба трубопровода взорвали водолазы ВМС США. По его словам, летом 2022-го они заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех ниток газопроводов. Помощь в диверсии оказала Норвегия, утверждал Херш.

#германия #фрг #северный поток — 2
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