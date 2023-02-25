Welt am Sonntag: Германия хочет построить газопровод из оставшихся труб «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке более 3000 труб, которые не были использованы при строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.





Неиспользованные трубы хранятся в порту Мукран на острове Рюген. Немецкие власти планируют использовать оставшиеся материалы для строительства трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) длиной около 40 километров. Он должен соединить терминал по приему СПГ, который построить недалеко от Рюгена, с общиной Лубмин, пишет Welt am Sonntag.





В Минэкономики Германии не ответили на запрос издания, в Nord Stream 2 заявили, что принципиально не предоставляют информацию о коммерческих сделках.





Как указывает газета, запланированная сделка по покупке неиспользованных труб от «Северного потока — 2» может сложной с юридической точки зрения, поскольку Nord Stream 2 принадлежит «Газпрому».