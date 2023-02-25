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Депутат Госдумы Бурматов призвал лучше расследовать дела об убийствах животных после бойни оленей на Сахалине
В регионе убили почти 30 краснокнижных животных undefined
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Депутат Госдумы Бурматов призвал лучше расследовать дела об убийствах животных после бойни оленей на Сахалине

В регионе убили почти 30 краснокнижных животных

В Охинском районе Сахалинской области накануне нашли останки 26 северных оленей, в соцсетях появились кадры с места убийства животных, занесенных в Красную книгу. Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о незаконной охоте, региональная прокуратура начала проверку. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил в беседе с Daily Storm, что ужесточать ответственность за убийство животных не нужно, проблема здесь в применении действующих норм.


«Надо применять те возможности, которые мы дали. <...> У нас, к сожалению, очень часто браконьеры отделываются либо штрафом, либо легким испугом, либо вообще уходят от ответственности, потому что никто нормально не расследует эти преступления», — сказал депутат.


«Я занимался за последние шесть лет всеми громкими делами так называемых VIP-браконьеров, в диапазоне от [убившего лося депутата Госдумы Валерия] Рашкина и заканчивая представителями силовых структур, которые были пойманы на этом, чиновников, вплоть до вице-губернаторов, депутатов разного уровня и так далее. Расследуется это крайне тяжело», — добавил он.


По словам Бурматова, при расследовании убийств животных правоохранители перекладывают ответственность друг на друга: «У меня были примеры, когда дело одного высокопоставленного браконьера (тоже депутата, правда мы добились снятия с него полномочий) перекидывали как горячую картофелину из одного региона в другой, лишь бы им не заниматься. Проблема в этом».


Сложность еще и в том, что нет неотвратимости наказания за убийство животных, указал парламентарий: «Когда запрашиваешь, сколько дел дошло до суда с обвинительным заключением, какие приговоры вынесены и сколько реальных сроков дали браконьерам, — настроение портится».


Ранее Бурматов в беседе с изданием «Подъем» заявил, что направил запросы в центральные аппараты СКР, МВД и Генпрокуратуры с просьбой максимально эффективно расследовать убийство оленей на Сахалине. Он также предположил, что убийство совершили должностные лица. В разговоре с Daily Storm депутат отметил, что внимание федерального руководства необходимо, чтобы предотвратить попытки замять расследование.


«Потому что когда такие объемы, да еще краснокнижных животных, да еще так беспардонно, абсолютно нарочито, напоказ совершенное преступление. Я же не просто так предположил, что там какие-то непростые ребята накуролесили. Мы рассчитываем, что с учетом того что у главы СКР дело на контроле, следствие пройдет эффективно», — сказал Бурматов.


Он добавил, что зачастую сами силовики становятся участниками преступлений против животных. Бурматов также указал на проблемы для инспекторов, когда пытаются остановить браконьеров, и привел в пример историю инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова. В октябре 2020 года он с коллегами обнаружил в лесу браконьеров, которые передвигались на автомобиле, и потребовал от них остановиться. Те в ответ ослепили его фарами и попытались сбить. Инспектор отскочил, но получил сотрясение мозга и перелом руки. Сотрудники заповедника задержали пять человек, у них в багажнике нашли туши двух косуль. Возбудили дело о незаконной охоте.


Браконьеры утверждали, что Красиков напал на них и избил, против инспектора возбудили дело превышении полномочий. В апреле 2021 года стало известно о прекращении дела против него. Браконьера, сбившего Красикова, приговорили к четырем годам исправительной колонии общего режима, суд также обязал его и остальных членов группы выплатить штрафы в размере от 600 до 800 тысяч рублей.


«Мы его отбили, но если бы не вмешались, его бы посадили, а не браконьеров», — сказал Бурматов Daily Storm.

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Ранее Бурматов призвал посадить владельцев питбулей, которые загрызли девятилетнего мальчика в поселке Парфино Новгородской области. Он отметил, что владельцу собак нужно было «включать голову» и не оставлять ребенка «один на один» с животными вне зависимости от того, какой они породы.

#бурматов #сахалин #рф #животные
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