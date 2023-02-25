Лукашенко показал мастер-класс, как побеждать в лыжных гонках вне зачета

Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко первой финишировала в биатлонной эстафетной гонке на «Минской лыжне — 2023», сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого». Президентская команда участвовала вне зачета.
В рамках официального зачета среди команд высших органов власти победили представители Комитета государственного контроля, Национального олимпийского комитета и Мингорисполкома, сообщает агентство БелТА.
После участия в «Минской лыжне — 2023» Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Он, в частности, опроверг недавнее расследование о том, что Россия разработала стратегию по поглощению Белоруссии к 2030 году.