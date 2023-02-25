15-летнего школьника арестовали за попытку поджечь военкомат в День защитника Отечества в Тюменской области

Тобольский городской суд арестовал 15-летнего школьника, который планировал поджечь военкомат. Он будет находиться под стражей до 22 апреля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.





Школьника обвиняют в подготовке теракта. Вечером 23 февраля он взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата Тобольска и Тобольского района. Его задержали сотрудники ФСБ, говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.





В конце января российский суд приговорил жителя Ханты-Мансийского автономного округа к 12 годам колонии за поджог военкомата в Нижневартовске. Это первый приговор по статье «Теракт» за такое преступление.