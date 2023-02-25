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На фестивале «Московская Масленица» на бульваре Дмитрия Донского можно поесть блины и пончики
А дети могут покататься на карусели undefined
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На фестивале «Московская Масленица» на бульваре Дмитрия Донского можно поесть блины и пончики

А дети могут покататься на карусели

С 17 по 26 февраля в столице проходит уличный фестиваль «Московская Масленица» в рамках проекта «Московские сезоны». В районе станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» находится современная фестивальная площадка. На ней представлены блины с разнообразными начинками — сгущенкой, вареньем, медом, сметаной, рыбой и даже сосисками. 

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Желающие могут не только попробовать блины, но и научиться их готовить. Гостей фестиваля ждет большой выбор мастер-классов, уроки по гончарному и столярному делу, а также основы художественной росписи.  


На площадке также представлен огромный выбор сыров, молочной продукции, меда, мясных и рыбных изделий, вкуснейшее варенье, сладости. Маленькие посетители могут бесплатно прокатиться на карусели, также им доступна возможность поиграть в хоккей. 


«Я здесь впервые со своей внучкой, она сейчас катается на каруселях. Дети сюда любят приходить с родителями, бабушками и дедушками. Здесь очень уютно, проходят мастер-классы для детей, для тех, кто постарше, — лепка и рисование. Сегодня здесь блинчики, обязательно попробуем, сбитень уже присмотрели. Сейчас ребенок получит порцию удовольствия и наслаждения, мы будем тоже отдыхать!» — сказала одна из посетительниц. 


«В этом районе люди приходят покатать детей на каруселях. Вот на Масленицу можно поесть блинов, купить чучело Масленицы, русские народные сувениры. Есть настоящие русские народные промыслы, например лен из Костромы или игрушки из Нижегородской области. Будем очень рады вас видеть, приходите к нам», — рассказал продавец на «Московской Масленице». 


На фестивале «Московская Масленица» также можно отведать пончики. Рецепт лакомства, представленного здесь, разработан в 1973 году, вкус как в детстве. Есть пончики на любой вкус: с сахарной пудрой, шоколадом, французской карамелью, малиной, клубникой и вишней. Но больше всего люди покупают классические пончики, особенно они популярны у детей.  


Фестивальная площадка «Московская Масленица» расположена по адресу: бульвар Дмитрия Донского, владение 11. В будние дни она работает с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные — с 10:00 до 22:00. 


На площадке фестиваля «Московская Масленица» каждая семья может отлично провести выходной, зарядиться здоровьем и отличным настроением. Все подробности вы можете узнать на сайте «Московских сезонов».

#москва #масленица #праздник
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