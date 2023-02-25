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Нефтяной гигант Orlen сообщил, что Россия прекратила поставки «черного золота» в Польшу
По словам представителя компании, она готова к прекращению поставок нефти undefined
Новости

Нефтяной гигант Orlen сообщил, что Россия прекратила поставки «черного золота» в Польшу

По словам представителя компании, она готова к прекращению поставок нефти

Россия перестала поставлять нефть в Польшу. Об этом на своей странице в Twitter сообщил председатель правления польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.


«Мы полностью готовы к этому. Только 10% сырья поступало из России, мы заменим его нефтью с других направлений», — добавил он.


Orlen получала нефть по трубопроводу «Дружба». 20 декабря 2022 года компания заявила, что не будет продлевать контракт на поставки топлива с «Роснефтью». Он истек в январе 2023-го. Компания также заявила, что прекратит поставки от «Татнефти» в случае введения санкций Евросоюза. Контракт с российской компанией истекает в декабре 2024-го.


5 декабря вступил в силу шестой пакет санкций ЕС, предусматривающий эмбарго на морские поставки нефти из России. Трубопровод «Дружба» не подпал под ограничения.

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ЕС разрешил ввоз нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, смешанного с иностранным

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Dailystorm - ЕС разрешил ввоз нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, смешанного с иностранным
#нефть #польша #рф #санкции против россии
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