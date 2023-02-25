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Альфа-Банк, «Тинькофф» и Москалькова: ЕС ввел 10-й пакет санкций против России
Изначально Брюссель планировал принять новые санкции против Москвы к годовщине СВО undefined
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Альфа-Банк, «Тинькофф» и Москалькова: ЕС ввел 10-й пакет санкций против России

Изначально Брюссель планировал принять новые санкции против Москвы к годовщине СВО

Фото: Global Look Press / Wiktor Dabkowski

Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. Ограничения введены против 87 физических и 34 юридических лиц. В частности, под санкции подпали Альфа-Банк, «Тинькофф», Росбанк, Общероссийский народный фронт, Фонд национального благосостояния, Космический научно-производственный центр имени Хруничева, медиагруппа «Патриот», информагентство «Россия сегодня», госпредприятие «Атомфлот».


Среди физлиц в санкционном списке ЕС — глава Россотрудничества Евгений Примаков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, омбудсмен Татьяна Москалькова, председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов. Санкции введены также против четырех граждан Ирана.


В годовщину спецоперации на Украине санкции против России ввели США, Великобритания и Канада. Евросоюз также планировал ввести санкции 24 февраля, но не смог из-за разногласий стран — членов. В частности, Венгрия предлагала исключить четырех человек из санкционного списка.

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Глава Мурманской области Чибис высказался о включении его в санкционный список США

Ранее Госдеп ввел ограничения в отношении более чем 40 глав регионов и республик РФ 24 февраля 2023
Dailystorm - Глава Мурманской области Чибис высказался о включении его в санкционный список США
#специальная военная операция #санкции против россии #рф #украина #евросоюз
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