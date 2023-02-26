Посольство в Германии: Акция с подбитым российским танком в Берлине не встретила понимания и сочувствия у немцев

В посольстве РФ поблагодарили всех, в том числе соотечественников, кто принес цветы к подбитому российскому танку, «ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине».





Танк у стен российской дипмиссии в Берлине установили 24 февраля, в годовщину военной операции на Украине. Его привезли из Военно-исторического музея в Киеве, доставку организовали создатели музея Berlin Story Bunker. Российский танк должен простоять у посольства в Берлине до 27 февраля, затем его планируют показать в других европейских городах.





В день установки танка в Берлине прошла акция в поддержку Украины, на следующий день состоялся митинг, участники которого требовали прекратить поставки вооружения Киеву и начать мирные переговоры.