Посольство в Германии: Акция с подбитым российским танком в Берлине не встретила понимания и сочувствия у немцев

Акция с подбитым российским танком у стен посольства РФ в Берлине не встретила понимания, поддержки и сочувствия со стороны граждан ФРГ. Об этом заявило российское диппредставительство.
Граждане Германии в ходе акций у посольства высказались за мирное урегулирование конфликта на Украине, против поставок немецкого вооружения в зону боевых действий и «дальнейшего закручивания антироссийской санкционной спирали», говорится в Telegram-канале дипломатической миссии.
В посольстве РФ поблагодарили всех, в том числе соотечественников, кто принес цветы к подбитому российскому танку, «ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине».
Танк у стен российской дипмиссии в Берлине установили 24 февраля, в годовщину военной операции на Украине. Его привезли из Военно-исторического музея в Киеве, доставку организовали создатели музея Berlin Story Bunker. Российский танк должен простоять у посольства в Берлине до 27 февраля, затем его планируют показать в других европейских городах.
В день установки танка в Берлине прошла акция в поддержку Украины, на следующий день состоялся митинг, участники которого требовали прекратить поставки вооружения Киеву и начать мирные переговоры.