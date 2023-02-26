Путин: Запад хочет уничтожить Россию, русский народ может расколоться на московитов и уральцев

Запад преследует единственную цель — ликвидировать Россию, заявил президент Владимир Путин. По его словам, судьбы многих народов могут «кардинально поменяться», русский народ в случае распада РФ может не сохраниться, «будут московиты, уральцы и другие».





«У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин».





«Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», — также заявил он.





Он допустил, что Запад примет Россию в «семью цивилизованных народов», но только частями, после развала страны. Это позволит ему контролировать отколовшиеся регионы, сказал глава государства.





По словам президента, «эти планы изложены на бумаге». Россия в условиях выстраивания отношений старалась не говорить об этом «из партнерских соображений», но теперь, когда попытки Запада после распада СССР переделать мир под себя довели «до такой ситуации», Москва вынуждена на это реагировать, сказал Путин.





Президент также указал, что российский народ непобедим, когда он сплочен и един. По его словам, это ключевое условие всех достижений и побед России.