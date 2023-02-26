Папа римский Франциск попросил прощения у всех, кого обидел в России

Папа римский Франциск в Прощеное воскресенье извинился перед всеми, кого обидел, прежде всего в России. Об этом РИА Новости сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.
Глава Римско-католической церкви также предложил россиянам и украинцам простить друг друга и сесть в Прощеное воскресенье за стол переговоров, сказал Севастьянов агентству. Он отметил, что христианская добродетель состоит во взаимопрощении и защите человеческой жизни.
«Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей», — добавил председатель Всемирного союза староверов.
В конце ноября папа римский назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими бойцами в российской группировке войск на Украине. МИД России назвал слова понтифика извращением, в декабре Ватикан принес извинения за слова папы римского. Москва заявила, что инцидент исчерпан.