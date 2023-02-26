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Глава ЦРУ Бернс рассказал, как встретился с «дерзким» Нарышкиным в Анкаре и прочел мысли Путина
Он назвал встречу с главой Службы внешней разведки «удручающей» undefined
Новости

Глава ЦРУ Бернс рассказал, как встретился с «дерзким» Нарышкиным в Анкаре и прочел мысли Путина

Он назвал встречу с главой Службы внешней разведки «удручающей»

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вел себя «дерзко и высокомерно» на встрече с ним несколько месяцев назад. Он назвал встречу с Нарышкиным «довольно удручающей».


«Со стороны господина Нарышкина было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия», — сказал Бернс.


Поведение Нарышкина отражало взгляд президента России Владимира Путина на конфликт на Украине, заявил директор ЦРУ в интервью телеканалу CBS News. По словам Бернса, Путин верит, что может заставить время работать на него, «перемолоть украинцев», измотать союзников США в Европе, что в итоге приведет к политической усталости.


Встреча Бернса и Нарышкина прошла 14 ноября в Анкаре. Глава Службы внешней разведки позже заявил, что встреча с американским коллегой была посвящена ядерной безопасности и ситуации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что встреча в Анкаре состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к Путину.

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Dailystorm - Песков назвал уткой сообщения СМИ, что глава ЦРУ предлагал России 20% территорий Украины в обмен на мир
#цру #нарышкин #сша #рф #специальная военная операция #украина
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