Глава ЦРУ Бернс рассказал, как встретился с «дерзким» Нарышкиным в Анкаре и прочел мысли Путина

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вел себя «дерзко и высокомерно» на встрече с ним несколько месяцев назад. Он назвал встречу с Нарышкиным «довольно удручающей».





«Со стороны господина Нарышкина было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия», — сказал Бернс.





Поведение Нарышкина отражало взгляд президента России Владимира Путина на конфликт на Украине, заявил директор ЦРУ в интервью телеканалу CBS News. По словам Бернса, Путин верит, что может заставить время работать на него, «перемолоть украинцев», измотать союзников США в Европе, что в итоге приведет к политической усталости.





Встреча Бернса и Нарышкина прошла 14 ноября в Анкаре. Глава Службы внешней разведки позже заявил, что встреча с американским коллегой была посвящена ядерной безопасности и ситуации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что встреча в Анкаре состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к Путину.