На фестивале «Московская Масленица» у метро «Теплый Стан» есть блины на любой вкус

«Очень здорово, что правительство Москвы организовало такие ярмарки. Она проходит не только на Теплом стане, но и в других районах. Очень здорово, что люди могут прийти со своими детьми, семьями, встретить Масленицу. Мне, конечно, все нравится, все замечательно. Мы сюда часто приходим с друзьями. Несмотря на то что мы все студенты, молодежь, все равно сюда приходим, потому что тут помимо участия в мероприятиях просто здорово прийти и провести время», — сказал один из посетителей фестиваля.





На площадке представлены блины с разными начинками — сметаной, сгущенкой, вареньем, медом, рыбой, ветчиной и сыром. Гостей фестиваля ждет большой выбор мастер-классов, уроки по гончарному и столярному делу. Для детей также работает бесплатная карусель.





«Здесь интересная площадка, детям очень нравится каток. Каток для «Московских сезонов», наверное, один из самых больших. Лед хороший, бесплатный прокат, камера хранения — большая заслуга организаторов. После катания на коньках можно погулять по интересной площадке. Есть места, где перекусить, мастер-классы по приготовлению пиццы, пирогов, оладушек. Можно посоревноваться, сделать красивые фотографии. Интересное оформление в древнерусском стиле», — поделился впечатлениями еще один гость фестиваля.





«Самые популярные блинчики, которые мы выпекаем, — с маслом, сахаром, сметаной. Некоторые более сытные — с сыром, ветчиной, курицей. Также есть напитки, кофе или чай», — рассказали в одном из павильонов.





На «Московской Масленице» гостей ждет и военно-патриотическая программа. В шале акции «Москва помогает» у всех желающих есть возможность передать сладкие подарки и теплые вещи участникам СВО на Украине.





Фестивальная площадка «Московская Масленица» расположена по адресу: улица Теплый Стан, владение 1Б. В будние дни она работает с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные — с 10:00 до 22:00.





На площадке фестиваля «Московская Масленица» каждая семья может отлично провести выходной, зарядиться здоровьем и отличным настроением. Все подробности вы можете узнать на сайте «Московских сезонов».