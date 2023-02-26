На фестивале «Московская Масленица» у метро «Теплый Стан» есть блины на любой вкус

С 17 по 26 февраля в столице проходит уличный фестиваль «Московская Масленица» в рамках проекта «Московские сезоны». В районе станции метро «Теплый Стан» расположена современная фестивальная площадка со множеством развлечений для людей любого возраста.
«Очень здорово, что правительство Москвы организовало такие ярмарки. Она проходит не только на Теплом стане, но и в других районах. Очень здорово, что люди могут прийти со своими детьми, семьями, встретить Масленицу. Мне, конечно, все нравится, все замечательно. Мы сюда часто приходим с друзьями. Несмотря на то что мы все студенты, молодежь, все равно сюда приходим, потому что тут помимо участия в мероприятиях просто здорово прийти и провести время», — сказал один из посетителей фестиваля.
На площадке представлены блины с разными начинками — сметаной, сгущенкой, вареньем, медом, рыбой, ветчиной и сыром. Гостей фестиваля ждет большой выбор мастер-классов, уроки по гончарному и столярному делу. Для детей также работает бесплатная карусель.
«Здесь интересная площадка, детям очень нравится каток. Каток для «Московских сезонов», наверное, один из самых больших. Лед хороший, бесплатный прокат, камера хранения — большая заслуга организаторов. После катания на коньках можно погулять по интересной площадке. Есть места, где перекусить, мастер-классы по приготовлению пиццы, пирогов, оладушек. Можно посоревноваться, сделать красивые фотографии. Интересное оформление в древнерусском стиле», — поделился впечатлениями еще один гость фестиваля.
«Самые популярные блинчики, которые мы выпекаем, — с маслом, сахаром, сметаной. Некоторые более сытные — с сыром, ветчиной, курицей. Также есть напитки, кофе или чай», — рассказали в одном из павильонов.
На «Московской Масленице» гостей ждет и военно-патриотическая программа. В шале акции «Москва помогает» у всех желающих есть возможность передать сладкие подарки и теплые вещи участникам СВО на Украине.
Фестивальная площадка «Московская Масленица» расположена по адресу: улица Теплый Стан, владение 1Б. В будние дни она работает с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные — с 10:00 до 22:00.
На площадке фестиваля «Московская Масленица» каждая семья может отлично провести выходной, зарядиться здоровьем и отличным настроением. Все подробности вы можете узнать на сайте «Московских сезонов».