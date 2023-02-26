Дорогу из Петербурга в Москву перекрыли из-за массового ДТП в гололедицу

На участке трассы М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области столкнулись около 10 автомобилей, дорога в сторону столицы перекрыта, сообщило МВД. Инцидент произошел на 504-м километре трассы. Объехать аварийный участок можно с 545-го километра по трассе М-10 «Россия», говорится в сообщении.





Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Новгородской области, сначала столкнулись два грузовика, затем на аварийном участке собрались другие машины. Один человек погиб, трое пострадали. Как пишет Telegram-канал «112», авария произошла из-за гололеда. Он также приводит другие данные о числе машин в ДТП — 25. По его данным, погиб один человек, 12 пострадали, в том числе ребенок.