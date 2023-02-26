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«Руки убрал!»: в Берлине у подбитого российского танка произошла перепалка
Один из собравшихся у посольства РФ взял цветы с танка, полиция не вмешалась undefined
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«Руки убрал!»: в Берлине у подбитого российского танка произошла перепалка

Один из собравшихся у посольства РФ взял цветы с танка, полиция не вмешалась

Проукраинские активисты сбросили все цветы с подбитого российского танка напротив посольства РФ в Берлине, топтали и рвали их, полиция им не мешала. Другие собравшиеся пытались вернуть цветы на место, из-за этого произошла перепалка. Об этом сообщает РИА Новости. Агентство опубликовало кадры происходящего у посольства РФ.


На видео один из собравшихся с пакетом с цветами в руке берет за куртку стоящего рядом человека, тот одергивает его. Мужчина с цветами зовет полицию, другие собравшиеся просят его положить цветы обратно на танк и уйти.


«Руки убрал!» — говорит по-русски на видео мужчина, затем сам прикасается к человеку с цветами.

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Как уточняет РИА Новости, полицейские отвели в сторону самых агрессивных активистов, но не мешали остальным уничтожать цветы. Другие присутствующие у посольства пытались успокоить активистов и предложили трактовать цветы как знак скорби по всем погибшим в конфликте на Украине, а не только по экипажу танка. В итоге активисты забрались на российский танк и демонстративно уничтожили остатки цветов, утверждает корреспондент агентства.


«Тот, кто уничтожает цветы, не может быть хорошим человеком. Видимо, они хотят, чтобы и в Берлин снова пришла война», — сказал один из немцев, находившихся у танка.


Бронетехнику у стен российской дипмиссии в Берлине установили 24 февраля, в годовщину военной операции на Украине. Его привезли из Военно-исторического музея в Киеве, доставку организовали создатели музея Berlin Story Bunker. Российский танк должен простоять у посольства в Берлине до 27 февраля, затем его планируют показать в других европейских городах.


В день установки танка в Берлине прошла акция в поддержку Украины, на следующий день состоялся митинг, участники которого требовали прекратить поставки вооружения Киеву и начать мирные переговоры.


Посольство России в ФРГ заявило, что установка подбитого танка напротив здания дипмиссии не встретила понимания, поддержки и сочувствия со стороны граждан Германии. В посольстве выразили благодарность всем, в том числе соотечественникам, кто принес цветы к подбитому российскому танку, «ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине».

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