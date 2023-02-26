Пригожин сообщил, что первые «Леопарды» перебрасывают в Часов Яр под Артемовском

Первые немецкие танки Leopard прибывают в город Часов Яр под Артемовском в ДНР. Об этом сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер».





«У нас есть информация о том, что Leopard прибывают в Часов Яр», — сказал предприниматель в ответ на запрос ТАСС.





Он опроверг данные агентства о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» уничтожили первый Leopard на Украине. Пока с этими танками «схваток не было», заявил Пригожин, аудиокомментарий бизнесмена опубликовала пресс-служба его компании «Конкорд».





24 февраля, в годовщину российской военной операции, Польша сообщила о прибытии четырех танков Leopard 2 на Украину. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий тогда уточнил, что Киев получил четыре танка из 14 обещанных.





В январе страны Запада объявили о намерении передать Украине современные танки: США — Abrams, Великобритания — Challenger 2, Польша, ФРГ, Канада — Leopard 2, Франция — AMX-10RC. В Кремле говорили, что западные танки «будут гореть» на Украине.