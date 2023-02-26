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В Липецкой области под аплодисменты сожгли из огнемета огромное чучело Хагги Вагги
Его сожгли из-за того, что в нем обнаружено «много гадости и химии» undefined
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В Липецкой области под аплодисменты сожгли из огнемета огромное чучело Хагги Вагги

Его сожгли из-за того, что в нем обнаружено «много гадости и химии»

В археологическом парке «Аргамач» в Липецкой области на масленичных гуляниях сожгли чучело в виде Хагги Вагги, персонажа компьютерной хоррор-игры Poppy Playtime. Об этом РИА Новости сообщила арт-директор парка Юлия Мякотных.


На кадрах, опубликованных в социальных сетях, чучело в виде Хагги Вагги сжигают из огнемета. Участники гуляний приветствовали это аплодисментами, люди кричали «Молодцы!».

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За два месяца до Масленицы организаторы гуляний в «Аргамаче» спросили в соцсетях, какое чучело нужно жечь в 2023 году, большинство выбрали Хагги Вагги, сказала Мякотных. Многие также предлагали сжечь чучело Саурона и «его сподвижников» из «Властелина Колец», но победил персонаж Poppy Playtime, добавила она.


«Мы коллективом посовещались и решили, что действительно стоит сжечь Хагги Вагги с учетом того, что в нем было обнаружено много гадости, химии, и вообще говорят, что его нужно запретить на территории России», — сказала арт-директор «Аргамача».


В 2022 году в археологическом парке сжигали Карнажа из вселенной «Человека-паука», в 2021-м — коронавирус, потому что он «действительно всех замучил», добавила Мякотных. В прошлые годы на Масленицу также сжигали чучела в виде персонажей из различных книжных вселенных, сказала она.


В декабре Роскачество сообщило, что обнаружило в игрушках Хагги Вагги превышенное содержание фенола (это может привести к аллергии и раздражению кожи ребенка). Абсолютное большинство кукл Хагги Вагги продаются в России не как игрушки, а как сувениры, поэтому у них нет сертификатов соответствия, указывали в ведомстве. Роскачество предложило ужесточить требования к продаже этих игрушек.

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