В Липецкой области под аплодисменты сожгли из огнемета огромное чучело Хагги Вагги

За два месяца до Масленицы организаторы гуляний в «Аргамаче» спросили в соцсетях, какое чучело нужно жечь в 2023 году, большинство выбрали Хагги Вагги, сказала Мякотных. Многие также предлагали сжечь чучело Саурона и «его сподвижников» из «Властелина Колец», но победил персонаж Poppy Playtime, добавила она.





«Мы коллективом посовещались и решили, что действительно стоит сжечь Хагги Вагги с учетом того, что в нем было обнаружено много гадости, химии, и вообще говорят, что его нужно запретить на территории России», — сказала арт-директор «Аргамача».





В 2022 году в археологическом парке сжигали Карнажа из вселенной «Человека-паука», в 2021-м — коронавирус, потому что он «действительно всех замучил», добавила Мякотных. В прошлые годы на Масленицу также сжигали чучела в виде персонажей из различных книжных вселенных, сказала она.





В декабре Роскачество сообщило, что обнаружило в игрушках Хагги Вагги превышенное содержание фенола (это может привести к аллергии и раздражению кожи ребенка). Абсолютное большинство кукл Хагги Вагги продаются в России не как игрушки, а как сувениры, поэтому у них нет сертификатов соответствия, указывали в ведомстве. Роскачество предложило ужесточить требования к продаже этих игрушек.