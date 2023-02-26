Патриарх Кирилл назвал Донбасс форпостом Русского мира и заявил, что Россия своих не бросает

Донбасс является форпостом Русского мира и России, важно, чтобы молодежь, которая живет в этом регионе, понимала, что идет «справедливая борьба» за историческое наследие. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.





«Донбасс сегодня — это форпост русского мира, форпост России. <...> Донбасс — это органическая неразрывная часть России», — сказал предстоятель Русской православной церкви на встрече с юными спортсменами из Донбасса в храме Христа Спасителя.





«Замечательно, что Россия встала за защиту интересов Донбасса и не разрешила осуществить те планы, которые были у наших противников», — также заявил патриарх.





Предстоятель РПЦ указал, что Донбасс теперь вместе с Россией, это дает основание с уверенностью смотреть в будущее. Он добавил, что «Россия своих не бросает, Россия способна защитить и помочь».













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