Губернатор пообещал, что мобилизованных из Иркутской области после жалобы Путину переведут на другое место службы

Мобилизованных из Иркутской области, которые недавно пожаловались президенту Владимиру Путину на действия командования в ДНР, в ближайшее время переведут на новое место службы. Об этом заявил иркутский губернатор Игорь Кобзев.





По словам главы региона, после видеообращения мобилизованных он обратился за разъяснениями в военную прокуратуру. Ведомство определило ответственного за работу с иркутскими мобилизованными, с ними проведены индивидуальные беседы, написал Кобзев в своем Telegram-канале.





Речь идет о военных, служащих в полку 1439. 25 февраля издание «Люди Байкала» опубликовало в своем Telegram-канале видеообращение мобилизованных Путину, где они жалуются на «беззаконные и преступные» приказы командования. Они утверждают, что их передали в подчинение Первой Славянской бригады ДНР, где за один день из них сформировали штурмовые подразделения, хотя они относились к территориальной обороне. После этого их без поддержки артиллерии, связи, разведки и прочего отправили штурмовать укрепрайон, заявил один из мобилизованных.





По его словам, мобилизованных называют «расходным материалом» и говорят, что единственный шанс вернуться домой из зоны СВО — получить ранение. Военный также заявил, что мобилизованным не называют фамилии и звания командиров. Кроме того, утверждает военнослужащий на видео, командиры ДНР стреляют из автоматов и БМП по мобилизованным, так как те отказываются идти в штурмовики.





Мобилизованный на видео также утверждает, что бойцы второго батальона полка 1439 уже обращались к властям, сейчас это подразделение практически полностью уничтожено. В конце обращения военный называет сложившуюся ситуацию безвыходной, так как, по его словам, командование не присутствует на передовой и не знает обстановки на своем участке.