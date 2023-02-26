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Губернатор пообещал, что мобилизованных из Иркутской области после жалобы Путину переведут на другое место службы
По его словам, с призванными на службу провели индивидуальные беседы undefined
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Губернатор пообещал, что мобилизованных из Иркутской области после жалобы Путину переведут на другое место службы

По его словам, с призванными на службу провели индивидуальные беседы

Мобилизованных из Иркутской области, которые недавно пожаловались президенту Владимиру Путину на действия командования в ДНР, в ближайшее время переведут на новое место службы. Об этом заявил иркутский губернатор Игорь Кобзев.


По словам главы региона, после видеообращения мобилизованных он обратился за разъяснениями в военную прокуратуру. Ведомство определило ответственного за работу с иркутскими мобилизованными, с ними проведены индивидуальные беседы, написал Кобзев в своем Telegram-канале.


Речь идет о военных, служащих в полку 1439. 25 февраля издание «Люди Байкала» опубликовало в своем Telegram-канале видеообращение мобилизованных Путину, где они жалуются на «беззаконные и преступные» приказы командования. Они утверждают, что их передали в подчинение Первой Славянской бригады ДНР, где за один день из них сформировали штурмовые подразделения, хотя они относились к территориальной обороне. После этого их без поддержки артиллерии, связи, разведки и прочего отправили штурмовать укрепрайон, заявил один из мобилизованных.


По его словам, мобилизованных называют «расходным материалом» и говорят, что единственный шанс вернуться домой из зоны СВО — получить ранение. Военный также заявил, что мобилизованным не называют фамилии и звания командиров. Кроме того, утверждает военнослужащий на видео, командиры ДНР стреляют из автоматов и БМП по мобилизованным, так как те отказываются идти в штурмовики.


Мобилизованный на видео также утверждает, что бойцы второго батальона полка 1439 уже обращались к властям, сейчас это подразделение практически полностью уничтожено. В конце обращения военный называет сложившуюся ситуацию безвыходной, так как, по его словам, командование не присутствует на передовой и не знает обстановки на своем участке. 

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Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. По официальным данным, в рамках мобилизации в Вооруженные силы призвали 318 тысяч человек, включая несколько тысяч добровольцев. В конце января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что указ Путина о мобилизации продолжает действовать, потому что предусматривает не только призыв определенного числа людей, но и «другие мероприятия».

#специальная военная операция #рф #частичная мобилизация #украина #иркутская область #игорь кобзев
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