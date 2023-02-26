Премьер Шмыгаль исключил примирение украинцев и россиян в ближайшие 100 лет

Примирение и сотрудничество между россиянами и украинцами невозможно в ближайшие 100 лет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью журналу Focus. По его словам, сначала РФ должна быть демократизирована и демилитаризована, кроме того, ей нужно стать безъядерной страной.





«Сотрудничество, примирение? Нет, не в ближайшие 100 лет», — сказал Шмыгаль. Интервью опубликовано 17 февраля, 26-го разговор выложен также на сайте правительства Украины.





Отвечая на уточняющий вопрос, как разоружить Россию, украинский премьер отметил: прошедший год показал, что мир «может очень быстро делать то, что раньше казалось невозможным». Шмыгаль напомнил, что с начала конфликта многие страны ввели санкции против РФ, конфисковали российские активы, оказывают военную помощь Украине. По его словам, передача почти всех видов тяжелого вооружения и обучение украинских пилотов означают, что возможны дальнейшие шаги союзников по поддержке Киева.