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Премьер Шмыгаль исключил примирение украинцев и россиян в ближайшие 100 лет
По его словам, сначала РФ должна измениться undefined
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Премьер Шмыгаль исключил примирение украинцев и россиян в ближайшие 100 лет

По его словам, сначала РФ должна измениться

Примирение и сотрудничество между россиянами и украинцами невозможно в ближайшие 100 лет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью журналу Focus. По его словам, сначала РФ должна быть демократизирована и демилитаризована, кроме того, ей нужно стать безъядерной страной.


«Сотрудничество, примирение? Нет, не в ближайшие 100 лет», — сказал Шмыгаль. Интервью опубликовано 17 февраля, 26-го разговор выложен также на сайте правительства Украины.


Отвечая на уточняющий вопрос, как разоружить Россию, украинский премьер отметил: прошедший год показал, что мир «может очень быстро делать то, что раньше казалось невозможным». Шмыгаль напомнил, что с начала конфликта многие страны ввели санкции против РФ, конфисковали российские активы, оказывают военную помощь Украине. По его словам, передача почти всех видов тяжелого вооружения и обучение украинских пилотов означают, что возможны дальнейшие шаги союзников по поддержке Киева.

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Медведев: Россию «порвут на части», если она остановит СВО

Экс-президент считает, что мир стоит на пороге глобального конфликта, если Вашингтон хочет поражения Москвы 22 февраля 2023
Dailystorm - Медведев: Россию «порвут на части», если она остановит СВО

Президент России Владимир Путин неоднократно, в том числе после начала СВО, называл русских и украинцев одним народом. Так, в ноябре он сравнил военную операцию на Украине с Гражданской войной 1917-1922 годов.

#специальная военная операция #украина #рф #шмыгаль
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