Медведев заявил, что от существования России зависит вся человеческая цивилизация

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей новой статье для газеты «Известия» заявил, что вопрос о существовании России будет решаться «не на украинском фронте», а «в контексте существования всей человеческой цивилизации».





«И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — написал Медведев.





Он также обратил внимание на то, что Запад сохраняет опасные иллюзии, что может «похоронить» Россию как СССР. По его словам, «любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира или даже больше».





Также Медведев заявил, что Россия и Запад прошли две «точки невозврата» в отношениях — в 2008 году, когда Европа и США поддержали «агрессию Грузии», и весной 2014 года — после присоединения Крыма что «вызвало бешеную, бессильную истерику» у Запада.





По его словам, тогда противники России задумали создать «анти-Россию» в виде Украины.





Действия стран Запада ведут к «проигрышу для всех», подчеркнул Медведев. Он отметил, что провоцируется такая ситуация, «когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы». Однако, по словам политика, «Россия такого не допустит».





24 февраля Медведев в своем Telegram-канале заявил, что важно достичь всех целей спецоперации на Украине и отодвинуть границы угрозы России как можно дальше, «даже если это будут границы Польши».