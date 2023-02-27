Помощник Байдена по национальной безопасности Салливан назвал вопрос возвращения Крыма Украине неактуальным

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти должны помочь Киеву вернуть территории вдоль линии соприкосновения, тогда как вопрос принадлежности Крыма будет рассматриваться позже.





«Сейчас надо сосредоточиться на ближайших целях. Нам надо действовать быстро и решительно, чтобы помочь украинцам вернуть территории вдоль линии соприкосновения», — подчеркнул Салливан в эфире телеканала NBC.





По его словам, США не намерены вести переговоры о будущем суверенной Украины, так как это прерогатива избранного президента страны Владимира Зеленского.





В то же время, Вашингтон планирует усилить позиции Киева в военно-техническом плане, подчеркнул Салливан.





25 февраля президент США Джо Байден заявил, что Украина должна сама решить, как закончить конфликт с Россией, но сразу вернуть Крым у нее может не получиться. По его словам, возвращению полуострова под контроль Киева может предшествовать переходный период.