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«Считаю, что девушки должны тратиться на 23 февраля на парней»
Молодые артисты о своих ожиданиях от Дня защитника Отечества Коллаж: Daily Storm
Общество

«Считаю, что девушки должны тратиться на 23 февраля на парней»

Молодые артисты о своих ожиданиях от Дня защитника Отечества

Коллаж: Daily Storm

Уже завтра в России отмечается праздник — День защитника Отечества. К сожалению, в этом году большинство русских защитников отметят его на фронте. Тем не менее оставшиеся за ленточкой мужчины все равно находятся в предвкушении подарков от своих вторых половинок. Daily Storm поговорил с молодыми артистами, чтобы выяснить, какой он — лучший подарок для мужчин.


Родион Газманов в разговоре c Daily Storm был лаконичен: дарите мужчине то, что ему нужно, о чем он мечтает, то, чего хочет.


«А подарок, который вы потом будете использовать сами, дарить не надо. Подарите себе. Плойка, сковорода, фен — это абсолютно не подарок для мужчины. Хотя, возможно, и некоторым нравится», — улыбается артист.


Певцу Аш 23 будет весьма трудно угодить с подарком. Молодой человек считает, что не столь важно, как именно называется этот праздник. «Если мы женщинам дарим дорогую технику, украшения и так далее на 8 Марта, то почему мы на 23 Февраля должны просто слышать фразу «ты у меня самый лучший»?» — возмущается он.


«Ну реально, на 8 Марта, если ты не поздравишь девушку с праздником, то, считай, тебе конец. Так вот, я считаю, что на 23 Февраля девушки также должны тратиться на парней, чтобы потом впоследствии мы с еще большим удовольствием тратились на 8 Марта. Девушки могут считать это долгосрочным вложением», — говорит музыкант.


Блогер и исполнитель ERSHOV также считает, что правильный выбор, когда подарок соответствует интересу.


«23 Февраля — мужской праздник. Классно, когда подарок соответствует интересу. Это могут быть билеты на различные матчи или поединки, абонемент в стрелковые клубы, картинг. Короче, что-то, от чего мужчина мог бы реально получить удовольствие. Фигово, когда по подарку ты видишь, что человек вообще не заморочился и сделал его тупо на отвали», — добавляет он.


Интересно, что подарки на 23 Февраля не нужны 15% мужчин, говорится в недавнем исследовании сервиса SuperJob.ru. Так, аналитики выяснили, что 15% представителей сильного пола не хотят получать никакие подарки в День защитника Отечества. Свою позицию они чаще всего аргументируют тем, что не считают 23 Февраля своим праздником: «Я не служил» или «Это профессиональный праздник военных». Впрочем, желания мужчин нередко расходятся с реальностью. Почти каждый четвертый (23%) в День защитника Отечества, как правило, не получает никаких подарков, выяснилось в ходе опроса.

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#23 февраля #подарки #музыканты #день защитника отечества
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