«23 февраля 2022 года не вернется никогда». Взгляд бывшего командующего войсками в Чечне на спецоперацию

Я веду бой в Грозном, штурмую дворец Дудаева, а там у него в подвале сидит депутат нашей Госдумы. Думает, что это как-то повлияет. Значит он не депутат, значит, он ошибочно оказался там. Враг оказался в лице либеральных депутатов, которые очутились в Государственной думе. Думаю, что этот год очень многое показал всему народу. Многие пересмотрели свои взгляды.





Я был сам в Херсонской области, там воюет подчинявшаяся мне бригада. Я видел лично ту окопную правду, которая сейчас существует.





Немного приукрашивает события наша пресса, но в основном она показывает то, что есть на самом деле. Отрезанные головы, как показывали чеченские наемники, такое не показывают — это и не нужно, негуманно. Но достаточно откровенно показывают погибших и трупы, все что угодно. Людям надо говорить правду. Говорить правду — это не либеральность, и врать — это тоже не либеральность. Это просто человеческая жизнь. Нормальный человек должен жить и понимать, что было 23 февраля 2022 года и наступило 24 февраля. Уже обратно ничего не повернется.





Я, как писатель, очень много провожу читательских конференций. Люди задают вопросы, думая, что мы сейчас быстренько разберемся с этими хохлами и опять заживем той жизнью, которой мы жили раньше.





Я стараюсь в своих выступлениях показать, что мы уже не будем жить так, как было до 23 февраля. У нас наступила новая жизнь, и у нас нет другого пути. Хороший Путин или кому-то он не нравится, кто-то до сих пор размышляет — правильно ли он сделал тогда, 24 февраля, или неправильно. Уже сделано, теперь нам надо победить. Если у кого-то мысли, что он делал неправильно, и мы все до сих пор ошибаемся, — тогда уходи из этой страны.





Люди, которые уехали, с либеральными взглядами и известными фамилиями, не буду их называть, видят так мир и свое место в нем. Пусть едут, никто их не задерживает. Но если они начинают вещать из-за кордона и обливать грязью нашу страну, то они становятся врагами. Говорю про конкретных людей, а не всех тех, кто уехал.





Сейчас жалеют многих ребят, например айтишников, которые уехали. Они сделали это тоже по одной простой причине — из-за трусости, что их призовут и они погибнут. В одной песне такие слова, что струсив однажды, ты будешь жить с отравленной душой. Вот он струсил один раз, уехал в Казахстан, там посидел, вернулся — он же до конца своих дней будет стыдиться этого поступка, что он струсил. Он же уехал не из-за того, что он либерал. Это трус, и с ними надо поступать, как с трусами. Просто громко сказать — уехали трусы, которые не захотели защищать нашу Родину.





Смысл моих рассуждений только в том, что 23 февраля 2022 года не вернется никогда. Мы живем в другом мире. И вот эти люди, которые оступились, должны понимать.





У нас только один путь — завершить разгром этого нацизма, который выродился, а за ним стоит целый блок НАТО. Чем дальше, тем будет сложнее, тем будет хуже, и только победа может продолжить жизнь нашей страны, но она все равно не будет такой, какой была. Многое поменяется — в законодательстве, в деятельности наших депутатов, нашей власти, по-другому трактуются или изменятся законы.





— Раз вы говорите, что все изменится, то можете описать образ России будущего?





— Мы живем в либерально-рыночном экономическом обществе с 1991 года, но в 90-х оно имело оттенок нехороший, я бы его назвал либерально-рыночно-криминальный. Был открытый рэкет, бандитизм, убийства, захват крупных предприятий через незаконные или полузаконные аукционы олигархами.





Пришел Владимир Владимирович, жесткий в своих подходах как силовик и опытный человек в правоохранительной деятельности. Он что, заменил законодательство либерально-рыночное, которое было при Борисе Николаевиче? Ничего подобного. Мы как жили, так и продолжаем жить. Но к этому времени криминал был задушен.