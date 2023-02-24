«Смерть охотилась на каждого из них». Интервью с автором текста песни «Гостомельский десант» о бое, с которого началась СВО

Более суток десантники держались под обстрелами и тяжелой артиллерией. И авиация пролетала, и бомбы на них сбрасывали, и были массированные атаки из тяжелого стрелкового вооружения с той стороны, от в разы превосходящих сил противника. И одно дело — воевать с врагом, а другое — просто уничтожать людей. Вот с той стороны, на мой взгляд, была неоднократная попытка уничтожения людей. И несмотря на это, наши воины справились, победили, выполнили основную задачу.





И эти негативные эмоции в сторону преступного режима породили более жесткие стихи. Но я понял, что это моя личная реакция, с которой я могу остаться наедине, и если я хочу выпускать это в свет, то люди должны просто узнать о факте.





Автор, создавая даже художественное произведение, должен оставить читателю возможность сделать выводы самостоятельно, дать ему право. Если бы я прямо сказал, что весь киевский режим — это преступники, это было бы некрасиво и, в конце концов, непрофессионально. Поэтому я просто обуздал свои эмоции и сделал тот текст, который сейчас ходит в Сети. Но этот текст получился даже более документальным, чем был изначально.





— Много ваших товарищей было в Гостомеле? Это были те, с кем вы служили?





— Нет, те, с кем я служил, туда вошли позже, когда гостомельский десант уже пробился. В первой волне участвовали другие подразделения. Но наш мир спецназа очень мал, и поэтому мы все так или иначе друг друга знаем, у нас действует теория даже не шести рукопожатий, а теория одного-двух рукопожатий, поэтому найти участников через друзей и знакомых не составило труда.





А мое подразделение «Рысь» вошло туда несколько дней спустя. И точно так же они справились со всеми поставленными задачами и испытали на себе все тяжести. Но именно те герои, державшие аэродром первые сутки, — это были подразделения ГРУ.





— А что рассказывали вам участники первой волны в своих голосовых сообщениях?





— Это была история из первых уст: моменты о том, что чувствует человек, когда находится под плотным огнем стрелкового тяжелого вооружения, когда видит, что под обстрелом находится его товарищ и необходимо его спасать из этого огня, оказывать первую помощь.





Обстрелы были регулярными и постоянными. Сначала шел обстрел, потом шла массированная атака из стрелкового оружия, потом живая сила противника выдвигалась. А выдвигаются они обычно не парадным ходом — они идут, используя укрытия, стреляют в нашу сторону. Наши отражают атаку. Проходит пауза, и снова ребятам прилетают «грады», дальнобойная артиллерия их периодически бьет. Бывала ситуация, что авиация прилетала и тоже бомбила. Аэродром сам по себе не приспособлен для укрытия живой силы. И ребята были вынуждены укрываться в тех помещениях, которые там были.