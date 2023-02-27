«Даже в Горловке можно купить и мидии, и кальмары»: депутаты Госдумы рассказали, как соблюдают Великий пост

В России с 27 февраля по 15 апреля проходит Великий пост. На протяжении 40 дней православные верующие соблюдают строгую диету и молятся, не позволяют себе завидовать и сквернословить, чтобы очистить тело и душу. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с Daily Storm рассказал, что держать пост ему легко: парламентарий отказался от молочной продукции, мяса и рыбы 23 года назад. А член комитета по делам семьи, женщин и детей Виталий Милонов пообещал, что будет стараться держать пост даже в зоне СВО.





«Ну, учитывая, что я через неделю уезжаю в зону спецоперации, там с этим (соблюдением поста. — Примеч. Daily Storm) не очень, но я стараюсь в этот раз поститься. В прошлый Великий пост это вообще, честно говоря, не получилось. В рождественский постился, который Филиппов пост, и вот сейчас тоже хочу», — заявил Милонов.





По словам парламентария, в соответствии с традицией растительная пища, морепродукты, рыбные консервы изредка допускаются в пост.





«Естественно, полностью, как напечатано в календариках, которые продают в ларьках, не получается. Я этого делать не буду, потому что там обычно печатают монастырский устав, который для мирян сложно применить. <…> Буду стараться. Сейчас же полно всяких морепродуктов. Даже у нас в Горловке можно купить и мидии, и кальмары, у нас все это есть, поэтому вообще без проблем», — добавил он.





Что касается сквернословия, то у Милонова с этим проблем нет также. «А я матом и так не ругаюсь», — сказал парламентарий.





Другой депутат, Виктор Водолацкий, уже на протяжении 23 лет употребляет в пищу только постные продукты. Парламентарий по рождению донской казак. С его слов, православная вера и служение Отечеству — равные приоритеты и ценности в жизни членов этого сообщества.





«Сегодня начался православный Великий пост, понедельник является началом 40-дневного поста. Поэтому сегодня мы пьем только воду, в принципе можно выпить и чай — тоже вода. Все остальные дни это та пища, которой я питаюсь активно уже многие годы. Последние 23 года я не употребляю молочные продукты, рыбу, мясо», — отметил депутат.





Водолацкий рассказал, что, будучи в Москве, часто покупает постные продуты питания в Донском ставропигиальном мужском монастыре.





«Ну и дома супруга готовит различные каши и другие блюда, поэтому у нас здесь проблем нету. Православная постная пища и калорийная, и вкусная, если ты умеешь ее хорошо готовить», — заключил парламентарий.





Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что старается соблюдать посты. Однако это не всегда получается делать из-за частых разъездов.





«Соблюдаю, как и все. У нас есть постное меню на работе. Это гречневая каша, гречневая каша с луком и морковкой, овощи тушеные, орехи, много чего. Соблюдаю не каждый пост, только когда я дома. Когда я в дороге — не могу», — призналась депутат.