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Продавцы одежды заявили о росте спроса на товары с символикой ЧВК «Редан»
Несмотря на драки в торговых центрах, убирать популярную продукцию с прилавков они не планируют Коллаж: Daily Storm
Общество

Продавцы одежды заявили о росте спроса на товары с символикой ЧВК «Редан»

Несмотря на драки в торговых центрах, убирать популярную продукцию с прилавков они не планируют

Коллаж: Daily Storm

Отличительная черта новой молодежной субкультуры ЧВК «Редан» — это мерч. Ее участники ходят в футболках или худи с изображением паука и цифрой четыре. Продавцы, реализующие такую одежду в интернете, рассказали Daily Storm, что за последние несколько дней интерес к футболкам «Редан» значительно вырос. Несмотря на драки подростков и угрозы запрета организации, снимать товар с продажи никто не планирует. 


Компания «Сонета красоте» продает на Wildberries футболку с пауками из аниме Hunter x Hunter за полторы тысячи рублей. Владелец магазина, Геннадий, в разговоре с Daily Storm рассказал, что после 19 января (день первой драки в «Авиапарке») интерес к его товарам значительно вырос. 


«Всем интересно, что же это такое. То есть те, кто даже не знал об этом, не слышали никогда, стали смотреть, что это вообще такое. Конечно, эти футболки еще до 19 января были популярны, потому что тематика аниме среди молодежи распространена очень сильно, но интерес усилился», — отметил мужчина.


При этом уточнил, что в случае запрета символики «Редана» он уберет все товары с площадки маркетплейса, чтобы действовать строго по закону. 

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Скриншот: Wildberries
Скриншот: Wildberries

«Пока к нам никто не обращался. Я считаю, это не символика даже, а обычные аниме-рисунки. Это даже не торговая марка. Каких-то запретов юридических нет. И если нас попросят убрать, мы это сделаем, но сейчас никаких действующих законов не нарушаем», — подчеркнул Геннадий.


Другой продавец одежды из магазина «Цветущий век», размещенного на Avito, подтвердил Daily Storm, что спрос на товары вырос во много раз.


«Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что молодежь зря, на мой взгляд, это пропагандирует, это все относится к какой-то плохой организации. Но популярность товаров выросла, конечно», — рассказал представитель организации. 


При этом собеседник издания предположил, что не все подростки специально покупают товары с символикой аниме, чтобы доказать свою статусность. Некоторым просто нравится яркий принт.


«Это просто рисунок из аниме-мультика — и все. Пока это не дошло до какого-нибудь абсурда по типу свастики, пусть будут продаваться. Почему нет?» — сказал собеседник из «Цветущего века».


Ранее о растущей популярности ЧВК «Редан» высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что эта субкультура «ничего хорошего не несет» российской молодежи и связанные с ней противоправные действия нужно пресекать.

Скриншот: Avito
Скриншот: Avito

«Внимание обратили, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — сказал Песков.


О подростковой группировке ЧВК «Редан» стало известно после массовой драки в московском ТЦ «Авиапарк» 19 февраля. По информации СМИ, конфликт начался, после того как молодые люди из одной компании попытались отобрать стулья, которые заняла другая подростковая компания. Спор произошел между представителями двух молодежных субкультур — «Цб не мит» и ЧВК «Редан».


20 февраля похожий инцидент произошел в московском ТЦ «Маркос-молл». А позднее стало известно о столкновениях в Санкт-Петербурге, Курске, Туле, Ростове, Новосибирске, Ярославле и Казани. 24-25 февраля драки повторились в «Авиапарке» и «Маркос-молле».


ЧВК «Редан» — это субкультура поклонников манги Hunter x Hunter, где существует преступная группа под названием «Геней Редан», также известная как «Пауки». Сторонники движения носят кофты с изображениями пауков, клетчатые штаны и черно-белые шарфы и отличаются длинными черными волосами. 

#чвк «редан» #продавцы #авиапарк #символика #торговый центр
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