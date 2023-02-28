Продавцы одежды заявили о росте спроса на товары с символикой ЧВК «Редан»

Отличительная черта новой молодежной субкультуры ЧВК «Редан» — это мерч. Ее участники ходят в футболках или худи с изображением паука и цифрой четыре. Продавцы, реализующие такую одежду в интернете, рассказали Daily Storm, что за последние несколько дней интерес к футболкам «Редан» значительно вырос. Несмотря на драки подростков и угрозы запрета организации, снимать товар с продажи никто не планирует.





Компания «Сонета красоте» продает на Wildberries футболку с пауками из аниме Hunter x Hunter за полторы тысячи рублей. Владелец магазина, Геннадий, в разговоре с Daily Storm рассказал, что после 19 января (день первой драки в «Авиапарке») интерес к его товарам значительно вырос.





«Всем интересно, что же это такое. То есть те, кто даже не знал об этом, не слышали никогда, стали смотреть, что это вообще такое. Конечно, эти футболки еще до 19 января были популярны, потому что тематика аниме среди молодежи распространена очень сильно, но интерес усилился», — отметил мужчина.





При этом уточнил, что в случае запрета символики «Редана» он уберет все товары с площадки маркетплейса, чтобы действовать строго по закону.