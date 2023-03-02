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Драки и салоны эротического массажа. Футбольный фанат рассказал о жизни диверсанта ВСУ Дениса Никитина
Ранее Никитин в составе украинской ДРГ позировал на фоне фельдшерского пункта в Брянской области Дмитрий «Фрэнк» Румянцев
Эксклюзив Общество

Драки и салоны эротического массажа. Футбольный фанат рассказал о жизни диверсанта ВСУ Дениса Никитина

Ранее Никитин в составе украинской ДРГ позировал на фоне фельдшерского пункта в Брянской области

Дмитрий «Фрэнк» Румянцев Фото: Соцсети

Группа диверсантов ВСУ утром 2 марта проникла на территорию Климовского района Брянской области. Члены ДРГ засняли видео на фоне местного фельдшерского пункта. Один из позировавших на видеозаписи солдат был опознан как Денис Никитин, основатель бренда одежды White Rex. Российские футбольные фанаты поделились подробностями биографии Никитина до его вступления в ряды ВСУ.


«Никитин по глупости попал в одну топовую красно-синюю фирму, там неудачно провел две драки, где явно не сгеройствовал. И после этого сказал, что околофутбол не для него. Грубо говоря, убежал. Вот и весь его околофутбольный бэкграунд. Есть никто, звать никак», — рассказал Daily Storm представитель фанатского движения ЦСКА Дмитрий (псевдоним Фрэнк).


Выяснилось, что украинский диверсант в прошлом занимался сомнительным бизнесом в России.


«Перекидал кучу людей на бабки со своим White Rex, а самое главное — был успешным владельцем салонов эротического массажа в Самаре и Москве. Считаю, что это неприемлемо для правого. В этих салонах работали девочки как из России, так и с Украины. В заведениях частыми гостями были, например, кавказцы, которые кинули его на бабки — не стали расплачиваться», — сообщил Фрэнк.


По его словам, после этого Никитин пытался через их общих знакомых открыть торговую точку на рынке «Садовод».


«Видимо, считал, что контингент хороший для его бизнеса. Но у него ничего не получилось», — объяснил фанат ЦСКА.


2 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с территории Украины в село Любечане в регион проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла автомобиль, в результате чего погиб один человек, ранен 10-летний ребенок. Позже в Сети появилась видеозапись, где предполагаемые участники ДРГ позируют с флагом своей организации на фоне фельдшерского пункта в брянских Любечанах.

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#футбольные фанаты #специальная военная операция #брянская область #украина #александр богомаз
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