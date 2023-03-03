В РАН похвалили Маска за создание новых человекоподобных роботов, которые могут собирать других андроидов

Американская компания Tesla 2 марта опубликовала видео с новыми роботами от Илона Маска, которые могут использовать человекоподобные руки и собирать других роботов. Ученые оценили разработку, их мнения разделились. Старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов отметил, что эта высокотехнологичная разработка ляжет в основу следующих поколений роботов, а футуролог и трансгуманист Данила Медведев посчитал видео обычным пиаром.
Роботы, способные обучаться самостоятельно
Ученый РАН, член Ассоциации футурологов Александр Кононов рассказал Daily Storm, что уже через 10-20 лет роботы, подобные тем, что создает Маск, могут быть доступны всем людям.
«В нашей цивилизации действует принцип просачивания материальных благ. Сначала они доступны только элите, но постепенно это благо становится доступно широким слоям населения. Посмотрите, что произошло со смартфонами. Сейчас каждый может купить за пять-шесть тысяч очень мощный, хороший смартфон. Возможно, так же будет и с роботами. Может быть, можно будет взять его в аренду, чтобы он помыл стекла на большой высоте», — предположил Кононов.
Основная особенность современных роботов — то, что они могут самостоятельно обучаться и развиваться. И это может быть очень полезно для общества, считает ученый Российской академии наук.
«Если мы посмотрим на на проект Илона Маска ChatGPT, то увидим, что у него есть невероятная способность к развитию. У него не такое свободное мышление, как у нас, но этого достаточно, для того чтобы обеспечить высокую функциональность роботов. Роботы позволят решать многие проблемы, особенно в областях, где есть большие риски для людей. Это то, о чем мы давно мечтаем», — подчеркнул Кононов.
«Просто красивое видео»
Прикладной футуролог Данила Медведев придерживается другой позиции. Он рассказал Daily Storm, что разработка Илона Маска — далеко не инновация. Сейчас собрать таких гуманоидных роботов может любая команда в любой точке мира, поскольку состоят они из стандартных компонентов и программ.
«То, что делает Маск, — это пиар. Он хочет заработать денег. Там нет прорыва, это просто красивое видео. У этого робота нет никакого искусственного интеллекта, там наверняка все запрограммировано либо делается удаленно. Тем более это видеозапись, там можно сколько угодно записать попытки и выбрать только хорошие, успешные результаты», — уверен ученый.
При этом сложнее всего в создании роботов с искусственным интеллектом — заставить их делать что-то полезное, а не просто создавать видимость деятельности, отметил трансгуманист.
«Сейчас есть роботы-пылесосы и роботы компании Amazon. Только два примера простых роботов с простыми задачами, когда удалось встроить их в работу. Да, роботы на видео Маска двигаются не очень быстро, но дело не в этом. Вопрос в скорости осмысленных движений. Нет почти никаких примеров, чтобы роботы что-то осмысленно сделали руками. Их супер-супер-мало», — заявил Медведев.
По его мнению, Маск просто хочет рассказать «сказки» о городе на Марсе и роботах в каждом доме. Но на практике, скорее всего, такого не будет.
«В долгосрочной перспективе такое возможно, конечно. Но пока что мы не идем в цивилизацию будущего, в которой роботы-андроиды делают за людей всю работу, — мы живем, работая один день в неделю, получаем базовый доход. Этот мир был очень популярен в 90-е годы. Сейчас про этот мир забыли — все. Отменили его. А Маск, находясь в высокотехнологичной американской тусовке, делает вид, что этот мир существует», — отметил Медведев.
Илон Маск опубликовал видео с двумя роботами Optimus, которые собирают третьего. По словам предпринимателя, роботы Tesla предложат то, чего нет у других: продвинутый искусственный интеллект. Кроме того, для Optimus специально разработали приводы: «Мы разработали электродвигатель, редуктор, силовую электронику, очевидно, аккумуляторную батарею, все остальное, что входит в Optimus».
Илон Маск добавил, что инвесторы пока что не осознают потенциал направления, однако роботы в перспективе могут превзойти автомобильное подразделение Tesla по объему производства.