В РАН похвалили Маска за создание новых человекоподобных роботов, которые могут собирать других андроидов

Роботы, способные обучаться самостоятельно





Ученый РАН, член Ассоциации футурологов Александр Кононов рассказал Daily Storm, что уже через 10-20 лет роботы, подобные тем, что создает Маск, могут быть доступны всем людям.





«В нашей цивилизации действует принцип просачивания материальных благ. Сначала они доступны только элите, но постепенно это благо становится доступно широким слоям населения. Посмотрите, что произошло со смартфонами. Сейчас каждый может купить за пять-шесть тысяч очень мощный, хороший смартфон. Возможно, так же будет и с роботами. Может быть, можно будет взять его в аренду, чтобы он помыл стекла на большой высоте», — предположил Кононов.





Основная особенность современных роботов — то, что они могут самостоятельно обучаться и развиваться. И это может быть очень полезно для общества, считает ученый Российской академии наук.





«Если мы посмотрим на на проект Илона Маска ChatGPT, то увидим, что у него есть невероятная способность к развитию. У него не такое свободное мышление, как у нас, но этого достаточно, для того чтобы обеспечить высокую функциональность роботов. Роботы позволят решать многие проблемы, особенно в областях, где есть большие риски для людей. Это то, о чем мы давно мечтаем», — подчеркнул Кононов.





«Просто красивое видео»





Прикладной футуролог Данила Медведев придерживается другой позиции. Он рассказал Daily Storm, что разработка Илона Маска — далеко не инновация. Сейчас собрать таких гуманоидных роботов может любая команда в любой точке мира, поскольку состоят они из стандартных компонентов и программ.