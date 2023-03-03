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В РПЦ поддержали священника, заявившего, что изнасилованный человек может попасть в ад, а преступник — в рай
Богослов Алексей Осипов призвал не путать прощение человека и его наказание за содеянное Коллаж: Daily Storm
Общество

В РПЦ поддержали священника, заявившего, что изнасилованный человек может попасть в ад, а преступник — в рай

Богослов Алексей Осипов призвал не путать прощение человека и его наказание за содеянное

Коллаж: Daily Storm

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Павел Волочков в программе «Встреча с Владыкой» заявил, что жертва изнасилования может попасть в ад, а преступник — в рай. Одиозное заявление вызвало шумиху в Сети. Однако в РПЦ заступились за священнослужителя. Профессор Духовной академии Алексей Осипов в разговоре с Daily Storm отметил, что преступник должен ответить по всей строгости закона, но со злобой в душе жертва не может попасть в рай. Другой представитель РПЦ — зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе — призвал разделять преступника и жертву.


«Эту черту надо всегда четко проводить, чтобы не было ощущения, будто нет разницы: ты убил или тебя убили. Преступник, прежде всего, должен понести предусмотренное человеческими законами наказание, раскаиваясь в своем грехе перед тем, кому причинил вред, и перед Богом», — заявил Кипшидзе.


Представитель РПЦ подчеркнул, что церковь не отказывается от того, чтобы помочь злоумышленникам в раскаянии. Тогда как жертву изнасилования или любого другого преступления, по его словам, «надлежит окружать вниманием и заботой».


«Чтобы пострадавший человек не разочаровался во всем роде людском, не впал в погибельное уныние, лишающее дара любви к ближнему», — добавил он.

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Слова Кипшидзе подтвердил другой собеседник — богослов Алексей Осипов. Профессор призвал не путать прощение человека и его наказание за содеянное.


«Преступник должен быть наказан по законам жизни данного общества, и это необходимо. При этом человек внутри себя, жертва или, если хотите, посторонний человек, когда видит какое-то насилие, Господи, до тех пор, пока не простит этого преступника, с этим злом не может быть в раю. Это невозможно. Не важно, к кому. К кому бы то ни было. Под злобой что разумеется? Желание зла этому человеку», — сказал Осипов.


В качестве доказательства своих слов богослов привел в пример историю про иеромонаха Серафима Саровского: «Помните, как почти до смерти избили Серафима Саровского? Так он не только простил, он сказал: «Если вы их накажете, я покидаю эту пустынь и ухожу. И вы больше никогда меня не увидите». Одно дело наказание, а другое — прощение в сердце человека. Так вот, в сердце, в душе человеку нужно простить, насколько он это способен», — заявил Осипов.


По мнению богослова, архиепископ Сыктывкарский имел в виду, что человек должен постараться простить другого, помня о своих собственных грехах. 


«У каждого свои грехи. Но это не избавляет от наказания. Мать же наказывает ребенка? Наказывает. Но разве она его не прощает? Конечно, прощает», — добавил он.


Что касается преступника, то если он действительно осознал свою вину, он достоин прощения и рая, указал Осипов.


«Если вдруг преступник действительно по-настоящему раскается... Справа от Христа кто был повешен? Убийца. Его прямо из тюрьмы на крест повесили. И помните, что ему Христос сказал? «Сегодня же будешь со мною в раю». За что? За то, что он все осознал», — заключил богослов.

#насилие #рпц #осипов #религия #преступление
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