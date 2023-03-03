В РПЦ поддержали священника, заявившего, что изнасилованный человек может попасть в ад, а преступник — в рай

Слова Кипшидзе подтвердил другой собеседник — богослов Алексей Осипов. Профессор призвал не путать прощение человека и его наказание за содеянное.





«Преступник должен быть наказан по законам жизни данного общества, и это необходимо. При этом человек внутри себя, жертва или, если хотите, посторонний человек, когда видит какое-то насилие, Господи, до тех пор, пока не простит этого преступника, с этим злом не может быть в раю. Это невозможно. Не важно, к кому. К кому бы то ни было. Под злобой что разумеется? Желание зла этому человеку», — сказал Осипов.





В качестве доказательства своих слов богослов привел в пример историю про иеромонаха Серафима Саровского: «Помните, как почти до смерти избили Серафима Саровского? Так он не только простил, он сказал: «Если вы их накажете, я покидаю эту пустынь и ухожу. И вы больше никогда меня не увидите». Одно дело наказание, а другое — прощение в сердце человека. Так вот, в сердце, в душе человеку нужно простить, насколько он это способен», — заявил Осипов.





По мнению богослова, архиепископ Сыктывкарский имел в виду, что человек должен постараться простить другого, помня о своих собственных грехах.





«У каждого свои грехи. Но это не избавляет от наказания. Мать же наказывает ребенка? Наказывает. Но разве она его не прощает? Конечно, прощает», — добавил он.





Что касается преступника, то если он действительно осознал свою вину, он достоин прощения и рая, указал Осипов.





«Если вдруг преступник действительно по-настоящему раскается... Справа от Христа кто был повешен? Убийца. Его прямо из тюрьмы на крест повесили. И помните, что ему Христос сказал? «Сегодня же будешь со мною в раю». За что? За то, что он все осознал», — заключил богослов.