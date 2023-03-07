Роскомнадзор заинтересовали книги главарей Третьего рейха. Историки призвали издателей быть аккуратнее

Книга «Майн Кампф» Гитлера, как известно, к продаже на территории России запрещена. Однако мемуары главных военачальников и пропагандистов Третьего рейха есть почти в каждом книжном магазине или на маркетплейсе. Так, например, любой желающий может приобрести дневники одного из главных идеологов нацизма Альфреда Розенберга. В книге без купюр остались, в частности, записи дословных цитат Гитлера, например, когда фюрер называет Черчилля «оплачиваемой *** [евреями] свиньей». Есть также пассаж о советских войсках, которые «сбросили налет европейскости», были жестоки по отношению к мирным и пленным людям. Daily Storm обратился за пояснением в Роскомнадзор, Российское историческое общество и издательства.





Ответ Роскомнадзора





В Роскомнадзоре не стали обвинять конкретные издательства или упоминать определенные книги. Однако в надзорном ведомстве призвали производителей печатной продукции проверять произведения на наличие запрещенной информации.





«Производство и продажа книг, содержащих признаки нарушения законодательства, недопустимы. Магазины, занимающиеся реализацией книг, в том числе в цифровом виде, обязаны ограничивать продажу материалов с такой пропагандой или демонстрацией. Издательства должны проверять литературу на наличие запрещенной информации», — заявили Daily Storm в РКН.





В Роскомнадзоре также подчеркнули, что пропаганда нацизма и его символики за исключением случаев, при которых формируется негативное отношение к этой идеологии, запрещена.





Как книги оказываются в реестре запрещенной литературы





Согласно федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности» экстремистскими считаются произведения, где приводятся труды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), фашистской партии Италии, а также людей, признанных военными преступниками по решению Нюрнбергского трибунала.





Федеральный список экстремистских материалов ведет Министерство юстиции РФ. Литература признается запрещенной на основании представления прокурора и вносится в реестр после решения федеральных судов.





Кто такой Розенберг