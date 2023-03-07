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Роскомнадзор заинтересовали книги главарей Третьего рейха. Историки призвали издателей быть аккуратнее
Производители печатной продукции уверены, что законов Российской Федерации не нарушают Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Общество

Роскомнадзор заинтересовали книги главарей Третьего рейха. Историки призвали издателей быть аккуратнее

Производители печатной продукции уверены, что законов Российской Федерации не нарушают

Коллаж: Daily Storm

Книга «Майн Кампф» Гитлера, как известно, к продаже на территории России запрещена. Однако мемуары главных военачальников и пропагандистов Третьего рейха есть почти в каждом книжном магазине или на маркетплейсе. Так, например, любой желающий может приобрести дневники одного из главных идеологов нацизма Альфреда Розенберга. В книге без купюр остались, в частности, записи дословных цитат Гитлера, например, когда фюрер называет Черчилля «оплачиваемой *** [евреями] свиньей». Есть также пассаж о советских войсках, которые «сбросили налет европейскости», были жестоки по отношению к мирным и пленным людям. Daily Storm обратился за пояснением в Роскомнадзор, Российское историческое общество и издательства.


Ответ Роскомнадзора


В Роскомнадзоре не стали обвинять конкретные издательства или упоминать определенные книги. Однако в надзорном ведомстве призвали производителей печатной продукции проверять произведения на наличие запрещенной информации.


«Производство и продажа книг, содержащих признаки нарушения законодательства, недопустимы. Магазины, занимающиеся реализацией книг, в том числе в цифровом виде, обязаны ограничивать продажу материалов с такой пропагандой или демонстрацией. Издательства должны проверять литературу на наличие запрещенной информации», — заявили Daily Storm в РКН.


В Роскомнадзоре также подчеркнули, что пропаганда нацизма и его символики за исключением случаев, при которых формируется негативное отношение к этой идеологии, запрещена.


Как книги оказываются в реестре запрещенной литературы


Согласно федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности» экстремистскими считаются произведения, где приводятся труды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), фашистской партии Италии, а также людей, признанных военными преступниками по решению Нюрнбергского трибунала.


Федеральный список экстремистских материалов ведет Министерство юстиции РФ. Литература признается запрещенной на основании представления прокурора и вносится в реестр после решения федеральных судов.


Кто такой Розенберг

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Розенберг в разное время занимал должности полпреда фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП (нацисткой партии), а также рейхсминистра восточных оккупированных территорий. Розенберг считается автором «расовой теории» и «окончательного решения еврейского вопроса».

Фото: mitra-books.com

На Ozon можно приобрести «Политический дневник Альфреда Розенберга». В нем содержатся записи с 1936-го по 1944 год. Он рассказывает о планах нападения на Советский Союз, преступлениях Третьего рейха, разногласиях внутри руководства нацистской Германии и делится своими философскими размышлениями. Вот несколько цитат из дневника:

«Советские русские сражаются свирепо, упорно, коварно и невероятно жестоки в отношении пленных и гражданских небольшевиков. Они сбросили налет европейскости, и из-под него прорывается монгольская ненависть, лишенная индивидуальности. В соединении с «мессианством» Достоевского под большевистским тавром», — писал Розенберг 1 сентября 1941 года.

Альфред Розенберг
Альфред Розенберг Фото: Global Look Press / Scherl

А вот запись Розенберга от лета того же 1941 года: «Когда разговор зашел о видах Японии на Голландскую Индию, фюрер раздраженно заметил: «Этого всего нам бы не потребовалось, если бы Англией не управляла оплачиваемая ****** [евреями] свинья».


Розенберг предстал перед судом в качестве одного из главных военных преступников на Международном военном трибунале в Нюрнберге. Дневник военачальника тогда использовался в качестве свидетельства обвинения. 16 октября 1946 года приговор был приведен в исполнение. Розенберг был единственным из 10 казненных, кто отказался произнести на эшафоте последнее слово.

В интернете на вполне легальных площадках также можно приобрести дневники главного пропагандиста рейха Йозефа Геббельса, воспоминания министра иностранных дел Германии Иохима фон Риббентропа, который подписывал с Молотовым в 1939 году знаменитый пакт о ненападении. Завалены книжные полки в магазинах также воспоминаниями военачальников вермахта.

Так, на Ozon и в «Лабиринте» пользователям предлагают купить книгу «Утерянные победы. Воспоминания генерал-фельдмаршала вермахта» Эриха фон Манштейна. В аннотации к произведению подчеркивается, что знаменитый генерал «не касается ни идеологии, ни грандиозных планов, которые были разработаны германскими политиками».

Фото: labirint.ru

Однако читателей интригуют, что в своих воспоминаниях военачальник «раскрывает секрет проигранных побед».


Эрих фон Манштейн имел репутацию наиболее одаренного стратега в вермахте и был неформальным лидером немецкого генералитета, участвовал в Первой и Второй мировых войнах. Он принимал участие в захвате Польши и выдвинул основную идею плана вторжения во Францию.

Эрих фон Манштейн
Эрих фон Манштейн Фото: Global Look Press / dpa

Известно, что Манштейн является автором приказа, устанавливающего необходимость «жестокого наказания» советских евреев. Он также призывал вывезти все продовольственные запасы к себе на родину, отмечая, что «во вражеских городах значительная часть населения будет голодать». Способствовал убийству около пяти тысяч крымчаков и около 18 тысяч евреев.


Другой немецкий военачальник — Гейнц Вильгельм Гудериан — также доступен для российских читателей. Его мемуары под названием «Гейнц Гудериан: Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй мировой войне. 1939-1945» размещены на сайте «Лабиринта».

Фото: labirint.ru

Гудериан стоит у истоков создания танковых войск. В июне 1941 года именно его танковые колонны шли в первом эшелоне немецкой армии, взламывая оборону советских войск на главных направлениях.

Гейнц Гудериан
Гейнц Гудериан Фото: Global Look Press / Scherl

Ответы издателей


Дневники Розенберга на русском языке впервые были опубликованы в 2015 году. Подготовкой издания занимался фонд «Историческая память» совместно с Российским историческим обществом. В фонде подчеркнули, что содержащиеся в книге свидетельства нацистской политики геноцида должны быть доступны людям.


«Фонд «Историческая память» считает, что свидетельства нацистских преступлений должны находиться в открытом доступе и не скрываться от российской общественности», — говорится в официальном ответе фонда Daily Storm.


В издательстве «Центрполиграф», которое выпустило книги Манштейна, заявили Daily Storm, что произведение выпускается исключительно с просветительской целью: «Мы выпускали ее не как агитацию, а как военную историю. Изучают военную историю и противника, и союзника. Исключительно с этой точки зрения».


Мнения представителей профессионального исторического сообщества


Экспертизой подобных книг занимаются несколько организаций, в том числе окологосударственное Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-историческое общество (РВИО). В Российском военно-историческом обществе считают, что издательства, которые распространяют книги военачальников нацистской Германии, должны исключить их прославление.


«Распространители подобных книг (из числа не включенных в федеральный список экстремистских материалов) должны при осуществлении своей деятельности всячески препятствовать возможному использованию данных изданий в целях потенциального прославления либо оправдания нацистских военных преступников», — заявили Daily Storm в организации.


В Российском историческом обществе отметили, что произведения упомянутых нацистских генералов и политиков в первую очередь — исторические источники. В организации выступили против запрета такой литературы, если она издана надлежащим образом.


«Несмотря на свою идеологическую предзаданность, они позволяют эрудированному читателю получить немало полезных сведений об истории Второй мировой войны и ее причинах», — говорится в ответе РИО на письмо Daily Storm.


В качестве подтверждения своих слов в РИО напомнили, как в 2018 году на выставке «Родион Яковлевич Малиновский. Из архива Маршала Советского Союза», проходившей в Доме Российского исторического общества, был представлен экземпляр «Утерянных побед» Манштейна. Таким образом, даже спустя много лет после войны Малиновский «продолжал анализировать ход мыслей своего противника, искать причины его просчетов», подчеркнули в РИО. С такой же целью обращаются к подобного рода литературе и сегодня.


«Мемуары вражеских военачальников позволяют глубже понять сущность нацистского режима, масштаб преступных замыслов гитлеровского руководства, выявить новые факты о ходе боевых действий и преступлениях немецко-фашистских оккупантов против мирного населения Советского Союза и народов Европы», — сказали в организации.


Как правило, подобные издания сопровождаются вступительной статьей, чтобы читатель понимал, что к тексту следует относиться критически, указали в РИО.


«По этой причине мы, безусловно, не считаем необходимым как-либо препятствовать распространению упомянутых вами произведений, при условии, что они изданы надлежащим образом, с соблюдением всех норм и требований законодательства Российской Федерации», — заключили в Российском историческом обществе.

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