«Первая проталина — похороны Сталина»: как прощались с «отцом народов»

Сегодня, 9 марта, исполняется ровно 70 лет с момента похорон Генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. Траурная церемония проходила в Москве и началась в 10:15 утра, когда тело вождя вынесли из Колонного зала Дома Союзов и понесли в сторону Мавзолея, а уже в двенадцать над Кремлем звучал артиллерийский салют. Чем запомнились эти дни и как получилось, что одна смерть повлекла череду других? Затянувшееся прощание вызвало давку, в которой, по разным данным, могло погибнуть до нескольких тысяч человек.

«Первая проталина — похороны Сталина, гипсовую статую сняли втихаря...» Кто не знает эту песню группы «Любэ»? Правда, в тот момент никому было не до веселья. Покойный лежал в гробу в своем любимом серовато-зеленом мундире, а пришедшие проститься обливались горючими слезами и наказывали детям помнить это мгновение всю оставшуюся жизнь.