DW: Власти Германии начали депортировать сбежавших от мобилизации россиян

Власти Германии начали депортировать людей, уехавших из России после начала частичной мобилизации. При этом ранее правительство заявляло, что предоставит убежище россиянам. Об этом сообщила газета Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом) со ссылкой на пятерых граждан России.





«Прибывших сначала разместили по лагерям беженцев, продержали там около трех месяцев и теперь, даже не рассматривая дела в BAMF, начинают депортировать из Германии в третьи страны», — говорится в письме россиян.





По словам жителя Москвы Александра Ермакова, он приехал в Германию после обещаний Олафа Шольца насчет убежища. Однако на деле оказалось, что принимать у себя уклонистов от мобилизации из России власти не хотят.





«Уже тогда у меня сложилось мнение, что нас будут депортировать, а если и не депортировать, то стараться от нас избавиться», — заявил Александр.





Другому россиянину, Денису Супруну из Санкт-Петербурга, и вовсе отказали в предоставлении убежища. После въезда в страну ему предписали выехать в Швецию, которая выдала ему визу. Власти страны предложили ему 2700 евро и оплату авиабилета, если он вернется в третью страну или в Россию.





Власти Германии высылают россиян согласно Дублинскому соглашению, которое предполагает высылку граждан в третьи страны, через которые они добирались в Германию после объявления мобилизации в России.





Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что это необходимо для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения. Всего планировалось призвать 300 тысяч человек с боевым опытом и военно-учетными специальностями.





28 октября Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России. Шойгу отмечал, что в зону спецоперации на Украине уже направлены 82 тысячи человек, еще 218 тысяч россиян проходят соответствующую подготовку на полигонах. Позднее российский лидер отдельно заявил, что частичная мобилизация завершена.