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«Хотел попутешествовать»: экс-мундеп из Москвы Коровин заявил, что не пытался скрыться от мобилизации в Казахстане
По словам бывшего депутата, он ездил в разные страны «читать семинары» undefined
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«Хотел попутешествовать»: экс-мундеп из Москвы Коровин заявил, что не пытался скрыться от мобилизации в Казахстане

По словам бывшего депутата, он ездил в разные страны «читать семинары»

Экс-депутат муниципального округа (МО) Филевский парк Вадим Коровин вернулся в Россию после длительного «отпуска». В аэропорту Внуково его увидел неравнодушный гражданин, который спросил у Коровина, в чем причина его отъезда из страны в период проведения частичной мобилизации. Экс-депутат заявил, что хотел «попутешествовать», а не прятался от призыва.


«Я пять лет был депутатом. Как только закончились депутатские полномочия, поехал покататься, попутешествовать. В несколько стран [ездил], сейчас из Еревана вернулся», — заявил Коровин.

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На вопрос о том, почему бывший депутат выбрал такой сложный маршрут для возврата в страну, он сказал, что это «такое турне», в рамках которого он «читал семинары». Коровин неоднократно высказывал критику в адрес спецоперации, однако аргументировать свою позицию сейчас не смог.


Чем именно Коровин планирует заняться после возвращения, он не уточнил.


Коровин родился 3 сентября 1977 года в поселке Дмитриевка Тамбовской области. В 2003 году окончил Мичуринский государственный аграрный университет, в 2017 году был избран депутатом муниципального округа (МО) Филевский парк. После объявления частичной мобилизации покинул РФ.


С начала СВО политик критиковал ее, в связи с чем сталкивался с критикой со стороны граждан. Некоторые люди выражали мнение, что за подобное экс-депутата необходимо отдать под суд.

#москва #частичная мобилизация #депутат #рф
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