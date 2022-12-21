«Хотел попутешествовать»: экс-мундеп из Москвы Коровин заявил, что не пытался скрыться от мобилизации в Казахстане

На вопрос о том, почему бывший депутат выбрал такой сложный маршрут для возврата в страну, он сказал, что это «такое турне», в рамках которого он «читал семинары». Коровин неоднократно высказывал критику в адрес спецоперации, однако аргументировать свою позицию сейчас не смог.





Чем именно Коровин планирует заняться после возвращения, он не уточнил.





Коровин родился 3 сентября 1977 года в поселке Дмитриевка Тамбовской области. В 2003 году окончил Мичуринский государственный аграрный университет, в 2017 году был избран депутатом муниципального округа (МО) Филевский парк. После объявления частичной мобилизации покинул РФ.





С начала СВО политик критиковал ее, в связи с чем сталкивался с критикой со стороны граждан. Некоторые люди выражали мнение, что за подобное экс-депутата необходимо отдать под суд.